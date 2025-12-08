Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων!

Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Αομόρι, και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της βόρειας και ανατολικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).



Tsunami warning siren sounding after the M7.6 earthquake 📢pic.twitter.com/z6Q2yFxir2 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 8, 2025

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.

Σύμφωνα με το JMA, το επίκεντρο του σεισμού είναι 80 χλμ στα ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, με εστιακό βάθος 50 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας).

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας. Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις νομαρχίες Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε.

A Japanese social media user shared this video of the massive earthquake that just hit northern Japan. As the light sways, you can hear earthquake warning alerts coming from a phone.pic.twitter.com/jXfrEGGcWr — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 8, 2025

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.