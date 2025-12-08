Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων!

Στην κλίμακα 6 η σεισμική δόνηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 18:17 Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
08.12.25 , 18:05 MINI Aceman SE: Το πνεύμα των Χριστουγέννων
08.12.25 , 17:42 Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στις πίστες - Πότε κάνει πρεμιέρα;
08.12.25 , 17:28 Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!
08.12.25 , 17:16 Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση
08.12.25 , 17:04 Τραγωδία σε φαράγγι στην Κρήτη: 40χρονος ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών
08.12.25 , 16:53 Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
08.12.25 , 16:32 Θρακομακεδόνες: Μαθητές σχολείου καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν από ρεύμα
08.12.25 , 16:31 Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων!
08.12.25 , 16:22 Nεκρή Ελληνοαμερικανίδα σε δυστύχημα - Kατηγορούμενος ο σύζυγός της
08.12.25 , 16:03 Μεντιλίμπαρ: «Η πρόκριση είναι στο χέρι μας»
08.12.25 , 15:57 StarLight - Πάνος Μπάκας: «Η τέχνη είναι η υπέρτατη παρηγοριά»
08.12.25 , 15:52 Η Βράβευση Του Γιώργου Κωνσταντίνου Στο AthensCon Από Τον Πέτρο Πολυχρονίδη
08.12.25 , 15:47 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Τα ποσά
08.12.25 , 15:43 Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση
Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»
Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό
Nεκρή Ελληνοαμερικανίδα σε δυστύχημα - Kατηγορούμενος ο σύζυγός της
Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: Αυτός είναι ο νέος της σύντροφος!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία AP (Eugene Hoshiko)
Ισχυρός Σεισμός Στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση Για Τσουνάμι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Αομόρι, και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της βόρειας και ανατολικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS). 
 

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς. 

Σύμφωνα με το JMA, το επίκεντρο του σεισμού είναι 80 χλμ στα ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, με εστιακό βάθος 50 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας). 

 

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας. Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις νομαρχίες Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε.

 

 

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ
 |
ΙΑΠΩΝΙΑ
 |
ΤΣΟΥΝΑΜΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top