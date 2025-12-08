Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με σασπένς και απαιτητικές όψεις για 4 ζώδια

Το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, η Άση Μπήλιου βρέθηκε στο πλατό του Breakfast@Star και περιέγραψε στους τηλεθεατές πώς θα κυλήσει η δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας πως θα είναι γεμάτη σασπένς, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις για ορισμένα ζώδια.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Μας δείχνει λίγο τα δοντάκια του ο Άρης και ο Κρόνος. Όχι σε όλους. Μην παρεξηγηθώ. Σε συγκεκριμένους. Εννοώ εκπροσώπους του Ζωδιακού και βασικά στα μεταβλητά ζώδια. Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες του τρίτου δεκαημέρου. Γιατί οι του πρώτου και του δευτέρου κάπως έχουν περάσει το πολύ ζόρι. Τώρα είναι του τρίτου δεκαημέρου. Υπάρχει ένα ζόρι αυτές εδώ πέρα τις μέρες, θα προσέξετε λίγο παραπάνω. Ψυχραιμία και θα πάνε τα πράγματα καλύτερα παρακάτω».

Η γνωστή αστρολόγος τόνισε, μάλιστα, ότι η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και ανατροπές: «Γενικότερα έχει σασπένς αυτή εδώ η εβδομάδα γιατί έχουμε και πολλές όψεις που κάνει ο Ερμής και ο Άρης», εξηγώντας πως θα χρειαστεί προσοχή στις κινήσεις, στις αποφάσεις αλλά και στη διαχείριση των συναισθημάτων.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τις πλανητικές όψεις των επόμενων ημερών, σημειώνοντας: «Αύριο έχουμε το τετράγωνο Άρη Κρόνου, αυτή είναι η πιο απαιτητική όψη, για να είμαστε ειλικρινείς». Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια όψη που μπορεί να φέρει πιέσεις, καθυστερήσεις και εκνευρισμό, κυρίως για εκείνους που ήδη βρίσκονται σε απαιτητική φάση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι όψεις συνεχίζονται και προς το τέλος της εβδομάδας: «Στο τέλος της εβδομάδας θα κάνει τετράγωνο και με τον Ποσειδώνα και μετά από Δευτέρα θα εγκαταλείψει το ζώδιο του Τοξότη, έτσι να κάνουμε Χριστούγεννα και οι υπόλοιποι, και θα περάσει στο ζώδιο του Αιγόκερου».

Κλείνοντας, σημείωσε και την αντίθεση του Ερμή με τον Ουρανό, λέγοντας: «Έχουμε την αντίθεση του Ερμή με τον ουρανό. Αυτό θα είναι μεθαύριο. Θα κάνει κι αυτός τις δικές του όψεις πριν εγκαταλείψει το ζώδιο του Σκορπιού και περάσει στο ζώδιο του Τοξότη στις 12 του μηνός», δίνοντας έτσι το στίγμα μιας εβδομάδας με ένταση, αλλά και σημαντικές εξελίξεις.

