GNTM Ελένη: Υπήρξε ποτέ φλερτ με τον Ανέστη; Η αφοπλιστική της απάντηση

Όσα είπε στο Breakfast@Star το μοντέλο που αποχώρησε από το GNTM 2025

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η περασμένη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 2025 έφερε τα μοντέλα σε νέες προκλήσεις, καθώς μεταμορφώθηκαν σε fashion riders, έχοντας στο πλευρό τους δύο έμπειρους επαγγελματίες, την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Έντουαρντ Στεργίου.

GNTM: Ευγνώμων η Ελένη μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι

Στο bottom 2 βρέθηκαν η Μιχαέλα και η Ελένη, με τη δεύτερη να έχει τη χειρότερη φωτογραφία και να αποχωρεί από τον διαγωνισμό. Το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, η ξανθιά καλλονή βρέθηκε στην παρέα του Breakfast@Star, όπου μίλησε στην Ελένη Χατζίδου και στον Ετεοκλή Παύλου για τη διαδρομή της στον διαγωνισμό, η οποία ολοκληρώθηκε στη 10άδα.

GNTM: Ποιος είχε την καλύτερη φωτογραφία στο σημερινό set!

Η Ελένη από το GNTM στην παρέα του Breakfast@Star

Η Ελένη από το GNTM στην παρέα του Breakfast@Star

«Ήταν πολύ ωραία. Είναι γενικά μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πήγα στο παιχνίδι έτοιμη να τα δώσω όλα. Θεωρώ ότι έδωσα ό,τι είχα. Και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά», ανέφερε αρχικά στην πρωινή εκπομπή του Star.

GNTM: Σουρεαλισμός, εντάσεις και μία μόνο φωτογραφία - Δείτε το τρέιλερ

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Μιχάλη και του Γιώργου για εκείνη, σημείωσε: «Εν μέρει έχουν ένα δίκιο το ότι άργησε λίγο να ξεκλειδωθώ. Αλλά δεν θεωρώ ότι οι υπόλοιποι είχαν κάτι παραπάνω από ό,τι είχα εγώ». Επεσήμανε δε: «Δηλαδή ας πούμε ο Μιχάλης που είπε ότι εμείς είχαμε κάτι παραπάνω. Είχε κάποιες καλές φωτογραφίες και αυτός, όπως αντίστοιχα και άλλα παιδιά, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει κάτι παραπάνω».

GNTM Ελένη: «Θεωρώ ότι έδωσα ό,τι είχα»

GNTM Ελένη: «Θεωρώ ότι έδωσα ό,τι είχα»

Η Ελένη ξεκαθάρισε ότι έφτασε δίκαια μέχρι τους «10» και δεν στέρησε από κανέναν τη θέση του στον διαγωνισμό, παρά τα όσα ισχυρίστηκαν ορισμένοι παίκτες: «Δεν θεωρώ ότι είχα ευκαιρίες, θεωρώ ότι έδωσα κάτι παραπάνω από αυτούς που έχουν φύγει. Οπότε δίκαια ο καθένας έφυγε τη στιγμή που έπρεπε να φύγει ή βάση λήψης».

Σχετικά με το φλερτ του Edouardo με την Ειρήνη, δήλωσε: «Δε θεωρώ ότι αυτό το φλερτ επηρεάζει πάρα πολύ τους παίκτες, αλλά σχολιάζεται πολύ. Και ζευγάρι να είναι κάποιος, πάντα θα μπορούμε να δώσουμε ντισαβαντάζ ο ένας στον άλλον».

Όσο για τον Ανέστη, επιβεβαίωσε ότι είχαν έρθει κοντά, αλλά ποτέ δεν είχαν κάτι ερωτικό: «Είχαμε πολύ καλές σχέσεις, δεν είχαμε ποτέ κάτι ερωτικό», τόνισε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
