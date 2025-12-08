Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»

Κορυφώνεται η ενταση πριν τον τελικό - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Η ημέρα του μεγάλου τελικού της Φάρμας πλησιάζει επικίνδυνα και η ένταση στο παιχνίδι κορυφώνεται. Τα «μαχαίρια έχουν βγει» και οι ισορροπίες μέσα στο σπίτι μοιάζουν πιο εύθραυστες από ποτέ.

Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση

Στο στόχαστρο των παικτών έχει μπει ο Ανδρέας, ο οποίος είναι ο μοναδικός από τους πέντε φιναλίστ που δεν έχει κατέβει ακόμα στον Αχυρώνα, γεγονός που φαίνεται να προκαλεί αντιδράσεις και στρατηγικές σκέψεις.

Στο σπίτι, η ησυχία που επικρατεί κρίνεται ανησυχητική, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση του παιχνιδιού Το όνομα του νικητή που θα κερδίσει το τρόπαιο, αλλά και το έπαθλο των 50.000 ευρώ, είναι πιο κοντά από ποτέ, με τους παίκτες να μετρούν αντίστροφα για το τέλος.

Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο, ο Δημήτρης δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους. «Την παλεύω στο σπίτι. Θέλοντας και μη λίγες είναι οι μέρες ακόμα για το τελικό. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν έχω περιθώριο να κάνω πίσω ή να φύγω για κανέναν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Φάρμα: Η συγκίνηση του Δημήτρη στη δοκιμασία

Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»

Φάρμα: Ο Ανδρέας βλέπει τον Αχυρώνα να πλησιάζει

Ο Ανδρέας, από την άλλη, αντιλαμβάνεται πως πλησιάζει η στιγμή που θα δοκιμάσει και ο ίδιος τις δυνάμεις του στον Αχυρώνα. «Είμαστε σε ένα καθοριστικό σημείο για να μπούμε στην τετράδα. Όλοι θα πέσουν πάνω μου γιατί δεν έχω κατέβει ποτέ μονομάχος», εξομολογείται στο αποκλειστικό απόσπασμα.

Στη συνέχεια του βίντεο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει τους top 5 της φετινής Φάρμας: «Καλωσορίζω στην τελική πεντάδα όσους τα κατάφεραν μέχρι εδώ και συνεχίζουν στην τελική ευθεία προς το μεγάλο έπαθλο, τον τελικό στόχο των 50.000 ευρώ».

Ο Δημήτρης, όλο αυτό το διάστημα, έχει αποκτήσει αρκετούς εχθρούς μέσα στο παιχνίδι. Ένας από αυτούς είναι ο Ανδρέας, ο οποίος δεν διστάζει να επιτεθεί με σκληρά λόγια εναντίον του. «Δεν έχω να πω τίποτα για τον Ζήκο. Κακόψυχος είναι. Αυτός μισεί και τα άντερά του. Δεν θέλει κανέναν, ούτε την ίδια την ψυχή του. Οκ, θα έρθει η ώρα του όμως κάποια στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τα «βέλη» του Ανδρέα δε γλίτωσε ούτε η Κωνσταντίνα, για την οποία ισχυρίστηκε πως φοβάται και τον ίσκιο της και ότι είναι «ένα κοριτσάκι μικρό», ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο λίγο πριν τον τελικό.

