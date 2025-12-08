Η απροσδόκητη σύνδεση του πρωινού καφέ με τον χρόνιο πόνο

Ο πρωινός καφές είναι μία καθημερινή «ιεροτελεστία» για τους περισσότερους από μας. Παρόλα αυτά, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι παρόλο που μας «ξυπνά» και μας βοηθά να ξεκινήσουμε δυναμικά τη μέρα μας, ίσως να είναι και ένας λόγος που χειροτερεύουν οι χρόνιοι πόνοι.

Μελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος (Nicolaus Copernicus University - NCU) της Πολωνίας, συνέδεσε την αυξημένη κατανάλωση καφέ με υψηλά επίπεδα πόνου στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Καφές και χρόνιος πόνος: Πώς Συνδέονται - Τι συνιστούν οι ειδικοί

Η διετής έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 205 υγιών ενηλίκων ηλικίας 60 έως 88 χρόνων, κατά την οποία τους ζητήθηκε να εντοπίζουν και να καταγράφουν την κατανάλωση ψαριού και καφεΐνης, καθώς και τα επίπεδα πόνου, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πόντων από το 1 έως το 10.

Ο πρωινός καφές είναι μία καθημερινή ιεροτελεστία. Παρόλα αυτά, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μπορεί να συνδέεται με τους χρόνιους πόνους / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η υψηλή κατανάλωση καφεΐνης συνδεόταν με την αύξηση του πόνου (6,56 βαθμοί), σε σύγκριση με όσους μείωσαν την κατανάλωση του καφέ στην καθημερινότητά τους.

Παρόλα αυτά, η υψηλή κατανάλωση τροφών πλούσιες σε ωμέγα-3, όπως το ψάρι, σχετίστηκε με μείωση της σφοδρότητας του πόνου (4,45 πόντοι). Οι επικεφαλής της μελέτης συσχέτισαν αυτό το γεγονός στην αντιφλεγμονώδη δράση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που περιέχονται στα ψάρια.

Όπως τόνισαν οι ερευνητές: «Οι συμμετέχοντες που αύξησαν την κατανάλωση ψαριού στα δύο χρόνια που διήρκησε η έρευνα, βίωσαν μία σημαντική μείωση στην ένταση του πόνου, σε σύγκριση με εκείνους που μείωσαν ή διατήρησαν το ποσοστό αυτό. Επιπρόσθετα, όσοι αύξησαν την κατανάλωση καφέ, σημείωσαν μεγαλύτερα ποσοστά σε πόνους, σε αντίθεση με όσους τη μείωσαν».

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι χρειάζεται «προσοχή» σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας και ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη πάνω στο θέμα, ώστε να επιβεβαιώθουν οι παραπάνω συσχετισμοί.

Έρευνα έδειξε ότι η υψηλή κατανάλωση τροφών πλούσιες σε ωμέγα-3, όπως το ψάρι, σχετίστηκε με μείωση της σφοδρότητας του χρόνιου πόνου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε το 2020, έδειξε ότι όσοι πίνουν ένα φλιτζάνι καφέ πριν από το πρωινό γεύμα, μπορεί να οδηγήσει σε πόνους στο στομάχι και πιθανή «καούρα».

Επιπρόσθετα, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Μπαθ ανακάλυψαν ότι η κατανάλωση καφέ μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος. Όπως δήλωσε ο καθηγητής Τζέιμς Μπετς, διευθυντής του Κέντρου Διατροφής, Άσκησης και Μεταβολισμού του Πανεπιστημίου Μπαθ: «Είναι κοινό μυστικό ότι περίπου οι μισοί από εμάς, όταν θα ξυπνήσουτμε το πρωί, προτού κάνουμε οτιδήποτε άλλο, θα ετοιμάσουμε ένα φλιτζάνι καφέ. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μείζονος σημασίας, αφού έως σήμερα υπάρχει ελλειπή γνώση στο πώς επηρεάζει ακριβώς ο καφές το σώμα μας, το μεταβολισμό και τον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος».

Και συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Είναι πολύ σημαντικό, για να βελτιώσουμε τη γενική εικόνα της υγείας μας, πρώτα να τρώμε κάτι και έπειτα να πίνουμε τον καφέ μας, ώστε να μην είναι η καφεΐνη το πρώτο πράγμα που θα έρθει σε επαφή ο οργανισμός μας το πρωί, ειδικά εάν το βράδυ δεν έχουμε κοιμηθεί καλά».