Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: Αυτός είναι ο νέος της σύντροφος!

Ερωτευμένη φαίνεται πως είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρμπίδη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life και την Αλεξάνδρα Αντωνίου, η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια έχει σχέση τους τελευταίους μήνες με τον επιχειρηματία, προφυλάσσοντας τη μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, πρόσφατα το ζευγάρι εντόπισε ο φωτογραφικός φακός σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, όπου έκανε τις χριστουγεννιάτικες αγορές του.

Και οι δυο αγνοώντας τα αδιάκριτα βλέμματα ήταν χαλαροί και ευδιάθετοι, περπάτησαν στους διαδρόμους του πολυκαταστήματος, διάλεξαν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και έκαναν τα ψώνια τους.

Το ζευγάρι έχει κάνει αρκετά ταξίδια το τελευταίο διάστημα, επιλέγοντας προορισμούς όπως η Κως τον περασμένο Αύγουστο, η Αλικαρνασσός, αλλά και η Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν μαζί τον Ιούλιο.

Ο Γιάννης Καρμπίδης, που διατηρεί ιδιωτικό λογαριασμό στα social media, προτιμά τη διακριτικότητα, κάτι που δείχνει να ταιριάζει απόλυτα στη στάση ζωής της τραγουδίστριας τα τελευταία χρόνια.

Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή Happy Day, το ζευγάρι είναι μαζί από τον Μάρτιο.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Mega, είχε μιλήσει ανοιχτά για το πώς βιώνει τον έρωτα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σαν τον έρωτα δεν έχει… δίνομαι ψυχή και σώμα».

Η τραγουδίστρια έχει κάνει δύο γάμους στο παρελθόν από τους οποίους έχει αποκτήσει δύο κόρες. Μέχρι το 1996 ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέτα, με τον οποίο απέκτησε την πρώτη της κόρη, τη Χριστιάνα. Αργότερα, παντρεύτηκε τον πλαστικό χειρουργό Ανδρέα Φουστάνο, με τον οποίο απέκτησε τη δεύτερη κόρη της, την Ανδριάννα.

Από το 2007 και έπειτα, η ίδια έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα media, σεβόμενη τόσο τις κόρες της όσο και τις δικές της ανάγκες για ιδιωτικότητα.

Σήμερα, η Νατάσα Θεοδωρίδου φαίνεται να διανύει μια από τις πιο ήρεμες και τρυφερές περιόδους της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα και αμοιβαία εκτίμηση. Και όσο οι δυο τους συνεχίζουν να κρατούν χαμηλό προφίλ.