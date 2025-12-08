54 μπλόκα αγροτών σε όλη τη χώρα: Θα κλείσουν και παρακαμπτήριους δρόμους

«Παραλύει» η Ελλάδα από τα 54 μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα / MEGA

«Παραλύει» η Ελλάδα από τα 54 μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε κομβικά σημεία της επικράτειας, τη δεύτερη εβδομάδα των κινητοποιήσεών τους. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω έως ότου η κυβέρνηση κάνει πράξη τα αιτήματά τους, διαμηνύουν ότι είναι διατεθειμένοι να περάσουν και τις γιορτές στα μπλόκα.

Από τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, μέχρι την Πελοπόννησο και πλέον την Κρήτη, ολοένα και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Από σήμερα αποφάσισαν να κλείνουν συμβολικά για κάποιες ώρες και παρακαμπτήριους δρόμους.

Αποκλεισμός του γραφείου Τσιάρα στην Καρδίτσα από αγρότες / SKAI

Αυτή την ώρα, έξω από το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, βρίσκονται αγρότες του μπλόκου Ε-65 με τα τρακτέρ τους.

Οι αγρότες αντιδρούν έντονα στην ύπαρξη αστυνομικής κλούβας έξω από το γραφείο του υπουργού.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών / Eurokinissi (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Μπλόκα: Κλειστή η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας

Ειδικότερα, παραμένει κλειστή και σήμερα η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με 4.000 τρακτέρ να βρισκονται παρατεταγμένα στο σημείο και τους αγρότες αποφασισμένους να μην υποχωρήσουν αν δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας μπαίνουν σε νέα φάση, καθώς σε συνέλευσή τους αποφάσισαν ομόφωνα σειρά νέων κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ, τίθεται ήδη σε εφαρμογή το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν οι αγρότες προς την πολιτεία, επιδιώκοντας να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματα τους.

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Έτσι, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς του νομού Λάρισας να δώσουν το παρών σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας. Στόχος της συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως ο συντονισμός για τη συνέχιση και την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα τους.

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής.

Κλειστός είναι και ο κόμβος προς τον Ε65, καθώς και το παλαιό οδικό δίκτυο Λαμίας–Θεσσαλίας στον Δομοκό.

Αγρότες στο Ευηνοχώρι / Eurokinissi (APOHXOS.GR)

Κλειστή η Ιόνια Οδός στους κόμβους Άρτας και Αγγελοκάστρου

Στο μπλόκο των Μικροθηβών κατέφθασαν για ενίσχυση και αγρότες από το Πήλιο, κυρίως ελαιοκαλλιεργητές, με περίπου 50 αγροτικά οχήματα. Όπως τονίζουν, «το λάδι αυτή την περίοδο πωλείται μόλις 3,5 ευρώ το κιλό, την ώρα που στην Αλβανία η τιμή παραγωγού φτάνει τα 8 ευρώ και στην Ιταλία τα 9. Πρόκειται για κατάφορη αδικία εις βάρος μας».

Κινητοποιήσεις στη Στερεά Ελλάδα

Μπλόκα σε Ναυπακτία & Δωρίδα

Σταθμευμένα τρακτέρ και αγροτικά στη γέφυρα Μόρνου

Στο Μεσολόγγι, μπλόκο στη γέφυρα Ευήνου

Μπλόκα σε Βόνιτσα & Άκτιο

Κινητοποιήσεις στην Πελοπόννησο

Μπλόκο στην Κάτω Αχαΐα, αποκλεισμός του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου

Μπλόκο στο Αίγιο, στη γέφυρα Σελινούντα

Καθημερινός ολιγόωρος αποκλεισμός του Πατρών–Κορίνθου

Κόμβος Πύργου, σε καθημερινή βάση, ολιγόωρος αποκλεισμός στον Πατρών–Πύργου

Κινητοποιήσεις στην Κρήτη

Μπλόκο στην Παχιά Άμμο, στο Λασίθι

Μπλόκο στον κόμβο πεζών στο Ηράκλειο

3 ενεργά μπλόκα μέσα στο Ηράκλειο

1 ενεργό μπλόκο στο Ρέθυμνο

3 ενεργά μπλόκα στα Χανιά

Μπλόκα: Ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι βγήκαν στους δρόμους γιατί - όπως λένε - ο πρωτογενής τομέας πέρασε «κόκκινη γραμμή» και πλέον δίνει έναν «αγώνα επιβίωσης».

Οι κύριες αιτίες είναι:

οι καθυστερημένες ή μειωμένες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το σκάνδαλο, που άφησαν πολλούς απλήρωτους ή με ποσά πολύ μικρότερα από τα αναμενόμενα.

το αυξημένο κόστος παραγωγής - για μηχανήματα, καύσιμα, φυτοπροστατευτικά, εργατικά - σε μια περίοδο που οι τιμές διάθεσης των προϊόντων είναι εξευτελιστικές.

η πίεση από τον ανταγωνισμό εισαγόμενων φθηνών προϊόντων, τα οποία παράγονται υπό διαφορετικές συνθήκες, καθιστώντας μη βιώσιμη την εγχώρια παραγωγή.

και τέλος, η φοβία κατάρρευσης της παραγωγής - πολλοί παραγωγοί δηλώνουν πως δεν έχουν λόγο να σπείρουν ή να επενδύσουν αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες άμεσα.

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο»

To μήνυμα ότι «οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο» καθώς και ότι «οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα», απέστειλε προς τους αγρότες, που βρίσκονται στα μπλόκα μέσω της καθιερωμένης, εβδομαδιαίας, ανάρτησης του για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, επανέλαβε ότι «η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα» και επαναβεβαίωσε ότι «έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού» συμπληρώνοντας ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την πληρωμή 1, 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην παράδοση στην κυκλοφορία την περασμένη Πέμπτη και των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι με αυτόν τον τρόπο «κλείνει μία εκκρεμότητα από το βαθύ παρελθόν και διορθώνεται μια αδικία προς τη Δυτική Ελλάδα», καθώς ότι «η κυβέρνηση παραδίδει έργα που απαντούν σε πραγματικά προβλήματα των πολιτών και θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα να λύνει προβλήματα». Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στη λειτουργία της νέας Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ στο χώρο του Τμήματος Βιολογίας, που τελούσε υπό κατάληψη επί 34 χρόνια κάνοντας λόγο για μία «νίκη υψηλού συμβολισμού για τη χώρα μας».