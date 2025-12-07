Αμετακίνητοι οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα έχουν στηθεί από τους αγρότες - Βίντεο Alpha

Επιμένουν οι αγρότες στη σκληρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και στήνοντας νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Αγρότες της Μαγνησίας έστησαν μπλόκο στις Μικροθήβες, κόβοντας στα δύο την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιόνια οδό στον κόμβο του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα τελωνεία και οι μεθοριακοί σταθμοί είναι ακόμη υπό αποκλεισμό.

Στην Ιόνια Οδό οι αγρότες έστησαν μπλόκα και στα δύο ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί Πανελλαδική Διάσκεψη στη Νίκαια, όπου θα αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Αγρότες: Πού έχουν στηθεί τα μπλόκα

Χθες, Σάββατο, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησε από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας και λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας, ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον Μπράλο.

Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Οι συγκεκριμένοι αγρότες βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ που θα αποκλείσουν τους παράδρομους.

Στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για σήμερα προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο.

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 17:00, αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες.

Πολύ μεγάλο είναι και το μπλόκο των αγροτών στη Σιάτιστα. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, έχοντας στήσει πρόχειρες σκηνές και έχοντας ανάψει φωτιές, ενώ σήμερα στις 12:00 στη συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων γιατί όπως λένε όχι μόνο είναι αποφασισμένοι, αλλά θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες δράσεις, όπως να κλείσουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και αν χρειαστεί να πάνε και στη Θεσσαλονίκη.

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε 3 σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέο μπλόκο στήθηκε χθες στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο.

Στα Μάλγαρα έχει ανοίξει από χθες το ρεύμα Αθηνών – Θεσσαλονίκης που είχε κλείσει το απόγευμα του Σαββάτου για δύο ώρες.

Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στον Προμαχώνα

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά στον Προμαχώνα από χθες τις 17:00 στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα και των δύο ρευμάτων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι χθες είχαν αποκλείσει το τελωνείο για τα φορτηγά από τις 13:00 έως τις 17:00, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Για περίπου μία ώρα η πρόσβαση ήταν κλειστή για όλα τα οχήματα, εξαιτίας της παρουσίας φορτηγών δημοσίας χρήσης που έφτασαν στο σημείο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

Χθες είχε κλείσει και ο κόμβος Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας συνεχίζουν για 5η συνεχόμενη μέρα τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, αλλά πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.