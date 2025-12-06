GNTM: Ευγνώμων η Ελένη μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι

«Το καλό είναι ότι νιώθω γεμάτη, δεν απογοητεύομαι που αποχώρησα»

06.12.25 , 10:35 GNTM: Ευγνώμων η Ελένη μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη ήταν η παίκτρια που αποχώρησε το βράδυ της Παρασκευής από το GNTM, αφήνοντας πίσω τους εννέα συμπαίκτες της. 

GNTM: Η Ελένη μίλησε στο Catwalk Talk μετά την αποχώρησή της

GNTM: Η Ελένη μίλησε στο Catwalk Talk μετά την αποχώρησή της /Φωτογραφία Instagram

Όπως είδαμε στο επίσημο προφίλ του GNTM στο Instagram, η Ελένη δήλωσε ότι φεύγει από το σπίτι... γεμάτη. «Εννοείται ότι στεναχωρήθηκα λίγο το ότι φεύγω από το σπίτι του GNTM κι ότι τελειώνει αυτό το ταξίδι του μόντελινγκ για εμένα, αλλά νιώθω πολύ χαρούμενη, γεμάτη, γεμάτη εμπειρίες, καινούργια συναισθήματα κι ευγνώμων που γνώρισα όλα τα παιδιά από το σπίτι, είτε αυτά που έχουν φύγει, είτε αυτά που έχουν παραμείνει», είπε αρχικά. 

GNTM: Σουρεαλισμός, εντάσεις και μία μόνο φωτογραφία - Δείτε το τρέιλερ

Η ανάρτηση του GNTM 2025 μετά την αποχώρηση της Ελένης

«Το ότι συνεργάστηκα με τους κριτές, με την Ηλιάνα, με τη Ζεν, τον Λάκη... τον Άγγελο και τον Έντι. Ελπίζω να συνεργαστούμε κι εκτός του GNTM. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά», πρόσθεσε το μοντέλο που αποχώρηση.

GNTM: Μιχαέλα ή Ελένη; Ποια αποχώρησε;

«Το καλό είναι ότι νιώθω γεμάτη, δεν απογοητεύομαι που αποχώρησα τώρα. Εύχομαι πολλή αγάπη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συνεχίζουν», είπε κλείνοντας η Ελένη.

Δείτε όσα είπε η Ελένη στο Catwalk Talk του GNTM
