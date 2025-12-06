Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη: «Μου έδωσαν φράγκα για να ομολογήσω»

Η μία ανατροπή μετά την άλλη έρχεται στην υπόθεση της δολοφονίας του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο. Την περασμένη εβδομάδα ανιψιός του θύματος ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της δολοφονίας και όχι ο γιος του που έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Ωστόσο νέα ηχητικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ανατρέπουν την ομολογία αυτή.

Τα ντοκουμέντα έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και σε αυτά ο συγκατηγορούμενος για τη δολοφονία Καρυώτη ακούγεται να εξομολογείται σε άνθρωπο της εμπιστοσύνης του, ότι ομολόγησε μετά από ασφυκτικές πιέσεις, χωρίς να είναι δική του απόφαση.

«Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…», ακούγεται να λέει συνομιλώντας με φίλη του, ενώ να την παρακαλεί «να μείνει μεταξύ μας».

Όπως παραδέχεται, του υποσχέθηκαν 500 ευρώ τον μήνα για όσο καιρό θα βρισκόταν στη φυλακή, αρκεί να αναλάμβανε πλήρως την ευθύνη για τη δολοφονία του 75χρονου που –σύμφωνα με τα λεγόμενά του– δεν διέπραξε, αλλά «βοήθησε».

Σύμφωνα, μάλιστα με όσα ακούγεται να λέει, κάποιος τον διαβεβαίωσε ότι λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει θα τύχει επιεικούς μεταχείρισης, ενώ θα του εξασφάλιζαν «καλή ζωή», μέσα στη φυλακή, εφόσον ομολογούσε και διευκόλυνε τον γιο του θύματος που καταδικάστηκε για τη δολοφονία.

Δολοφονία Καρυώτη: Οι απειλές

Μάρτυρας που γνώριζε εκ των έσω την κατάσταση μίλησε στην εκπομπή για τις πιέσεις και τις απειλές που δεχόταν ο συγκατηγορούμενος του Βαγγέλη Κουλιανού.

«Έκλαιγε στο τηλέφωνο… τον τραμπουκίζουν, τον απειλούν ότι θα τον σκοτώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια, οι πιέσεις ασκούνταν ώστε να πάρει πάνω του όλη την ευθύνη, καθώς «οι άλλοι είχαν χρήματα κι εκείνος τίποτα».

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι της είχε κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα που τον απειλούσαν, ενώ ο φόβος πως θα του κάνουν κακό ήταν –όπως είπε– ο λόγος που τελικά ενέδωσε.

Η μητέρα του κατηγορούμενου ως συναυτουργού στη δολοφονία Καρυώτη, μιλώντας στην εκπομπή υποστήριξε πως κάποιοι, τους οποίους γνωρίζει, πιέζουν το γιο της να φορτωθεί το έγκλημα.

Όπως είπε, όταν βγήκε να μιλήσει άρχισε να δέχεται απειλές για τη ζωή της από μια βραχνή αντρική φωνή και τηλέφωνο με απόκρυψη. Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα δεν κοιμάται στο σπίτι της, γιατί φοβάται.

Δολοφονία Καρυώτη: Το χρονικό του εγκλήματος

Η δολοφονία του Γιώργου Καρυώτη αποκαλύφθηκε στις 14 Ιουνίου του 2022. Ο 75χρονος βρέθηκε από το γιο του στο πάτωμα, δεμένο πισθάγκωνα και με βρόχο στον λαιμό, χωρίς εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Το κεφάλι του ακουμπούσε «προσεγμένα» σε ματωμένη πετσέτα ενώ η σορός ήταν επιμελώς σκεπασμένη με κουβέρτα.

Ο γιος του θύματος έψαχνε μέσα από το πλατό της εκπομπής τον δολοφόνο του 75χρονου πατέρα του στην προσπάθειά του σύμφωνα με τις αρχές, να αποπροσανατολίσει την έρευνα.

Δύο χρόνια μετά καταδικάσθηκε, με την ποινή των ισοβίων από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω. Ο κατηγορούμενος δεν σταμάτησε να δηλώνει αθώος για το άγριο φονικό, αλλά δεν έπεισε κανέναν.

Στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» υποστήριζε πως γνώριζε ποιος σκότωσε τον πατέρα του και το είχε αναφέρει στις Αρχές, άλλα κανείς δεν του έδινε σημασία.

Ένα χρόνο μετά στις 6 Ιουνίου του 2025 οι αρχές συνέλαβαν τον ανιψιό του 75χρονου θύματος και ξάδερφο του καταδικασμένου σε ισόβια Ευάγγελου Κουλιάνου, που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του ίδιου του πατέρα του. Το DNA του συλληφθέντα βρέθηκε στην πετσέτα και στον βρόχο που χρησιμοποιήθηκαν για να αφαιρεθεί η ζωή του θύματος.

Ο κατηγορούμενος ως συνεργός παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως συμμετείχε στη ληστεία σε βάρος του θείου του, αλλά αρνήθηκε ότι τον σκότωσε. Είπε πως εκείνος και ο ξάδελφός του είχαν μπλέξει και χρωστούσαν πολλά χρήματα. Σχεδίασαν από κοινού να ληστέψουν το θύμα και πως ο ίδιος είχε ρόλο τσιλιαδόρου έξω από το σπίτι της οδού Ειρήνης, στη Μεσαιωνική Πόλη.

Στις 25 Νοεμβρίου 2025 εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου που αποτυπώνει με σαφήνεια τη δικαστική κρίση, πως υπάρχει ένα σύνολο ευρημάτων που συνδέουν και τους δύο κατηγορούμενους με τη σκηνή του εγκλήματος, τον χρόνο τέλεσης και τον τρόπο δράσης.