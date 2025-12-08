Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Βγήκε το πόρισμα για τα αίτια της φωτιάς στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι στο διαμέρισμα, όπου έμενε ο Πέτρος Φιλιππίδης στα Πατήσια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. 

Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτοψία στο διαμέρισμά του μετά τη φωτιά

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», στο πόρισμα αυτό αναφέρεται πως δεν πρόκειται για εμπρησμό, αλλά για ατύχημα, το οποίο δημιουργήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη. 

φωτιά στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη 1

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος θα επιδώσει το πόρισμα στην ασφαλιστική της εταιρεία, αφού το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης. 

Πέτρος Φιλιππίδης: «Κάτι σκέφτεται, αλλά δεν μπορεί να το τεκμηριώσει»

Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε έχουν καθυστερήσει οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις γιορτές.

φωτιά στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη 2

Ο Πέτρος Φιλιππίδης και η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, δε θα επιστρέψουν στο διαμέρισμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει τον Μάρτιο, λίγο πριν από το Πάσχα. 

Πέτρος Φιλιππίδης: Νέες έρευνες στο σπίτι και τη γειτονιά του - Βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά ο Πέτρος Φιλιππίδης βρισκόταν μέσα στο σπίτι του και κοιμόταν στον καναπέ. 

Μάλιστα, τον ειδοποίησε μια γειτόνισσα, η οποία είδε τις φλόγες στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος. Ο ηθοποιός βγήκε έξω άρον άρον και βρήκε καταφύγιο σε γειτονικό κατάστημα, όπου ειδοποίησε την πυροσβεστική και την αστυνομία. 

φωτιά στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη 3

Πέτρος Φιλιππίδης: Εικόνα από τη φωτιά στο σπίτι του

Ο Πέτρος Φιλιππίδης μέσω του δικηγόρου του είχε πει ότι δεν απέκλειε το ενδεχόμενο του εμπρησμού, όμως αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από το πόρισμα των αρχών. 
 

