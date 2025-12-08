Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του

Βγήκε το πόρισμα για τα αίτια της φωτιάς στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη - Βίντεο Alpha

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι στο διαμέρισμα, όπου έμενε ο Πέτρος Φιλιππίδης στα Πατήσια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», στο πόρισμα αυτό αναφέρεται πως δεν πρόκειται για εμπρησμό, αλλά για ατύχημα, το οποίο δημιουργήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος θα επιδώσει το πόρισμα στην ασφαλιστική της εταιρεία, αφού το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης.

Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε έχουν καθυστερήσει οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις γιορτές.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης και η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, δε θα επιστρέψουν στο διαμέρισμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει τον Μάρτιο, λίγο πριν από το Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά ο Πέτρος Φιλιππίδης βρισκόταν μέσα στο σπίτι του και κοιμόταν στον καναπέ.

Μάλιστα, τον ειδοποίησε μια γειτόνισσα, η οποία είδε τις φλόγες στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος. Ο ηθοποιός βγήκε έξω άρον άρον και βρήκε καταφύγιο σε γειτονικό κατάστημα, όπου ειδοποίησε την πυροσβεστική και την αστυνομία.

Πέτρος Φιλιππίδης: Εικόνα από τη φωτιά στο σπίτι του

Ο Πέτρος Φιλιππίδης μέσω του δικηγόρου του είχε πει ότι δεν απέκλειε το ενδεχόμενο του εμπρησμού, όμως αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από το πόρισμα των αρχών.

