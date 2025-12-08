Ογκολόγος έδινε ματζούνια σε ασθενείς με καρκίνο

Σάλο είχε προκαλέσει η είδηση πως μια ογκολόγος πρότεινε στους ασθενείς της ματζούνια, εναλλακτικές θεραπείες και σκευάσματα για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς, όπως υποστήριζε, δε χρειαζόταν όλοι οι ασθενείς να καταφεύγουν σε χημειοθεραπείες.

Ένα από τα θύματά της ήταν και η Κατερίνα, μητέρα ενός 11χρονου αγοριού σήμερα, η οποία το 2016 διαγνώστηκε με καρκίνο. Το 2020 εισήχθη και πάλι στο νοσοκομείο με μετάσταση και τότε της συνέστησαν τη συγκεκριμένη γιατρό. Για δύο χρόνια ακολούθησε την αγωγή με τις εναλλακτικές θεραπείες, με αποτέλεσμα το 2023 να φύγει από τη ζωή.

Μετά την απολογία της η 58χρονη ογκολόγος αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, με τους συγγενείς των θυμάτων να μην μπορούν να πιστέψουν πως κυκλοφορεί ελεύθερη, ζητώντας την παραδειγματική της τιμωρία.

Οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν ήταν:

Εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο ΑΤ της περιοχής της

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Απαγόρευση άσκησης ιατρικού λειτουργήματος καθ’ οιανδήποτε ειδικότητα και ιδιότητα σε χώρους υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς ή σε χώρο ιατρείου

Απαγόρευση εργασίας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα με την έννοια της σύμβασης έργου ή σύμβασης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου σε χώρους θεραπείας, περίθαλψης, αποκατάστασης, φροντίδας, υγείας ατόμων

Παρά τους περιοριστικούς όρους πάντως, όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η ογκολόγος συνεχίζει στα social media της να προωθεί τα ματζούνια της και τις εναλλακτικές θεραπείες της για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, ενώ δέχεται και ραντεβού ασθενών στο ιατρείο της.

Ογκολόγος: «Έκανε πλύση εγκεφάλου στην κόρη μας»

Οι γονείς της Κατερίνας, μιλώντας στην εκπομπή είπαν πως η συγκεκριμένη ογκολόγος είχε κάνει πλύση εγκεφάλου στην κόρη τους, η οποία έκανε τυφλά ό,τι της έλεγε, με αποτέλεσμα η υγεία της να επιβαρυνθεί και τελικά να χάσει τη ζωή της .

«Της είχε κάνει τέτοια πλύση εγκεφάλου που της έλεγε πως οι χημειοθεραπείες δεν είναι για εκείνη και πως θα γίνει καλά με φυτικά προϊόντα. Πιστεύω ότι της είχε πει να μη μας λέει τίποτα για τις θεραπείες της. Τη δεύτερη φορά στην υποτροπή, έκανε μια μαγνητική χωρίς να το γνωρίζουμε εμείς, η οποία έδειξε έναν όγκο 5 εκατ. στο στήθος. Της είπε ότι είναι φλεγμονή, ότι δεν έχει τίποτα να συνεχίσει τα ματζούνια για να φύγει», είπε η μητέρα της.

Μάλιστα ένας φίλος γιατρός της οικογένειας όταν είδε τη μαγνητική είπε στην Κατερίνα να πάει οπωσδήποτε στον γιατρό της και να κάνει μια ειδική εξέταση στα κόκαλα γιατί, όπως της είπε ο καρκίνος πρέπει να είχε κάνει μετάσταση.

Εκείνη όμως αντί να καλέσει τον γιατρό της, πήρε την ογκολόγο και της είπε όσα της είπε ο φίλος της οικογένειας. Η ογκολόγος την ρώτησε αν ενεργείτε κανονικά και αν πάει τουαλέτα και όταν η Κατερίνα της απάντησε καταφατικά, της είπε ότι δεν έχει απολύτως τίποτα και πως ο άλλος γιατρός δεν ήξερε τι έλεγε.

Έτσι η γυναίκα έγινε έρμαιο της ογκολόγου, σύμφωνα με τους δικούς της, αφέθηκε εντελώς, ο καρκίνος είχε ραγδαία εξέλιξη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και να αφήσει ορφανό το παιδί της.