Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών

Το αισιόδοξο μήνυμα προς τις γυναίκες που θέλουν να βιώσουν τη μητρότητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 18:35 Σκούρτα: Σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε στη σορό του άνδρα ο ιατροδικαστής
10.11.25 , 18:16 Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα
10.11.25 , 18:00 Οι εξαιρέσεις στα νέα όρια ηλικίας: Πρόωρη σύνταξη για γονείς ανηλίκων
10.11.25 , 17:41 Aυτά είναι τα τρία ζώδια που βρίσκουν τον έρωτα
10.11.25 , 17:36 Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
10.11.25 , 17:23 Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας
10.11.25 , 17:12 Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
10.11.25 , 17:08 Φόρος από ΕΕ στα μικρά δέματα με στόχο εταιρείες της Κίνας
10.11.25 , 16:40 Mε ποιον έγινε έξαλλος ο Μουρίνιο;
10.11.25 , 16:28 Emilia Vodos: Ο έρωτας, το My style Rocks και η Καραβάτου
10.11.25 , 16:27 «Την αγαπούσα τη μάνα μου. Δεν την βίασα»: Ισόβια στον μητροκτόνο
10.11.25 , 16:02 GNTM: «Στο κόκκινο» ο ανταγωνισμός - «Στο πλατό θα γίνει σφαγή»
10.11.25 , 15:56 Παναγιώτης Καραΐσκος: Από Χρήστης Ναρκωτικών, Πρώτος Στον Μαραθώνιο
10.11.25 , 15:48 Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών
10.11.25 , 15:42 Φάρμα: Η αρχηγία του Δημήτρη αλλάζει τις ισορροπίες στην πράσινη ομάδα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Μαρία Αντωνά: Η ηλικία, οι σπουδές και ο λόγος που χώρισε
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (10/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 40χρονη Ειρήνη κρατά από χθες στην αγκαλιά της το δεύτερο θαύμα της ζωής της, τη μικρή της κορούλα. Το πρώτο της μωράκι ήρθε στη ζωή πριν από ενάμιση χρόνο, οπότε και η ίδια βίωσε τη μητρότητα κάτι που πίστευε ότι δε θα νιώσει ποτέ. Η Ειρήνη από το 2008 νόσησε δύο φορές από καρκίνο, έκανε χημειοθεραπείες, ενώ κινδύνευσε να φύγει από τη ζωή καθώς είχε πάθει και ανακοπή καρδιάς. 

Τρισευτυχισμένη η Ειρήνη - Γέννησε μετά από μεταμόσχευση ωοθηκών

Η Ειρήνη έγινε μητέρα για δεύτερη φορά

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, το όνειρό της ήταν να γίνει μητέρα. Δε μπορούσε να καταψύξει τα ωάριά της γιατί έπρεπε να ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Τότε ήταν που γνώρισε τον Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος της πρότεινε να κάνουν κάτι πρωτοποριακό που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Κατέψυξαν τον φλοιό των ωοθηκών της, και 11 χρόνια μετά, αφού νίκησε τον καρκίνο για δεύτερη φορά υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση του φλοιού των ωοθηκών. Η ίδια έχει βρεθεί στο πλατό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μίλησε με τη Ζήνα Κουτσελίνη για το θαύμα που βιώνει. 

Η Ειρήνη στη Ζήνα

Η Ειρήνη έγινε μανούλα για δεύτερη φορά, αποδεικνύοντας πως με πίστη και υπομονή όλα τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

«Σας το είχα πει ότι θα κάνω και δεύτερο παιδί και τρίτο», λέει στη Ζήνα Κουτσελίνη περιχαρής. «Μόλις πήρα αγκαλιά το μωρό βίωσα το ίδιο συναίσθημα όπως και την πρώτη φορά, είναι ευλογία για κάποια κοπέλα που το επιθυμεί και το λαχταράει. Να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους...». 

Λίγο μετά προσθέτει «Τα χρωστάω όλα στον κύριο Πάντο γιατί εγώ δεν θα αποκτούσα παιδιά με την εμπειρία που είχα με τον καρκίνο». 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
 |
ΩΟΘΗΚΕΣ
 |
ΓΕΝΝΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
 |
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top