Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών

Η 40χρονη Ειρήνη κρατά από χθες στην αγκαλιά της το δεύτερο θαύμα της ζωής της, τη μικρή της κορούλα. Το πρώτο της μωράκι ήρθε στη ζωή πριν από ενάμιση χρόνο, οπότε και η ίδια βίωσε τη μητρότητα κάτι που πίστευε ότι δε θα νιώσει ποτέ. Η Ειρήνη από το 2008 νόσησε δύο φορές από καρκίνο, έκανε χημειοθεραπείες, ενώ κινδύνευσε να φύγει από τη ζωή καθώς είχε πάθει και ανακοπή καρδιάς.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, το όνειρό της ήταν να γίνει μητέρα. Δε μπορούσε να καταψύξει τα ωάριά της γιατί έπρεπε να ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Τότε ήταν που γνώρισε τον Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος της πρότεινε να κάνουν κάτι πρωτοποριακό που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Κατέψυξαν τον φλοιό των ωοθηκών της, και 11 χρόνια μετά, αφού νίκησε τον καρκίνο για δεύτερη φορά υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση του φλοιού των ωοθηκών. Η ίδια έχει βρεθεί στο πλατό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μίλησε με τη Ζήνα Κουτσελίνη για το θαύμα που βιώνει.

Η Ειρήνη έγινε μανούλα για δεύτερη φορά, αποδεικνύοντας πως με πίστη και υπομονή όλα τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν.

«Σας το είχα πει ότι θα κάνω και δεύτερο παιδί και τρίτο», λέει στη Ζήνα Κουτσελίνη περιχαρής. «Μόλις πήρα αγκαλιά το μωρό βίωσα το ίδιο συναίσθημα όπως και την πρώτη φορά, είναι ευλογία για κάποια κοπέλα που το επιθυμεί και το λαχταράει. Να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους...».

Λίγο μετά προσθέτει «Τα χρωστάω όλα στον κύριο Πάντο γιατί εγώ δεν θα αποκτούσα παιδιά με την εμπειρία που είχα με τον καρκίνο».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»