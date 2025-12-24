«Είχε πάθος με τη δουλειά της»: Φίλη της αεροσυνοδού του Falcon 50 στο STAR

Η στιγμή που τα σωστικά συνεργεία εντοπίζουν προσωπικά αντικείμενα

24.12.25 , 22:37 «Είχε πάθος με τη δουλειά της»: Φίλη της αεροσυνοδού του Falcon 50 στο STAR
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αεροπορική τραγωδία με οκτώ νεκρούς είχαμε ανοιχτά της Άγκυρας. Συνετρίβη ιδιωτικό τζετ, το οποίο μετέφερε τον αρχηγό του Στρατού της Λιβύης και τη συνοδεία του, όλοι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί. Στα θύματα και το τριμελές πλήρωμα, μεταξύ των οποίων και Ελληνίδα αεροσυνοδός. Στο Star μιλά αποκλειστικά στενή της φίλη.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης του αεροσκάφους κατά τη συντριβή του έξω από την Άγκυρα. Κάμερες ασφαλείας στην περιοχή Κεσίκαβακ καταγράφουν την αεροπορική τραγωδία.

Σωστικά συνεργεία και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο σημείο. Στα σκοτάδια, με φακούς, αναζήτησαν σημάδια ζωής. Μόλις έχουν εντοπίσει προσωπικά αντικείμενα των επιβαινόντων: παπούτσια και ρούχα. Λίγο μετά αντίκρισαν διάσπαρτα τα συντρίμμια του Falcon 50.

Ήταν η τελευταία αποστολή στην Άγκυρα για τον αρχηγό του Στρατού της Λιβύης και την υψηλόβαθμη στρατιωτική συνοδεία του. Ήταν η τελευταία πτήση για τους δύο πιλότους και την αεροσυνοδό, Μαρία Παππά.

Αυτή είναι η Ελληνίδα προϊσταμένη καμπίνας του αεροσκάφους, 42 ετών. Τη μισή της ζωή, περίπου 20 χρόνια, πετούσε. Οι περισσότερες φωτογραφίες της είναι μέσα από τα αεροπλάνα που λάτρευε, λίγο πριν ή λίγο μετά τις πτήσεις. Ταξίδευε, όπως βλέπετε, σε όλο τον κόσμο.

«Δείγματα ιστών θα ληφθούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία και θα συγκριθούν με των συγγενών τους…», λέει ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια. 

Απομένει η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Ελληνίδας αεροσυνοδού, μουδιασμένοι, μιλούν στο Star για την αδιανόητη τραγωδία που τους έχει βρει.

«Ό,τι και να σας πω, δεν βρίσκω λόγια. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει φύγει. Είμαι σε σοκ, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ήταν αεροσυνοδός και σιγά-σιγά, μετά από πολλά διαβάσματα, εξετάσεις και διαγωνισμούς, ανέβηκε σε βαθμίδα και έγινε υπεύθυνη των αεροσυνοδών, προϊσταμένη καμπίνας. Είχε πάθος με τη δουλειά της, την αγαπούσε πάρα πολύ και όποτε συναντιόμασταν πάντα για τη δουλειά της μου μιλούσε. Ήταν πολύ επαγγελματίας».

«Είχε ξεκινήσει την καριέρα αυτή από την Ολυμπιακή Αεροπορία ως εποχική υπάλληλος και μετά μεταπήδησε σε ιδιωτικές εταιρείες. Γνωρίζω ότι μέχρι και πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα, πριν από έναν μήνα περίπου, είχε οριστικοποιηθεί η συνεργασία της με μια προηγούμενη εταιρεία και είχε πει ότι θα καθίσει για λίγο διάστημα να ξεκουραστεί».

Ούτε μήνα δεν είχε στη νέα της εταιρεία. Ήταν ενθουσιασμένη. Όταν το αεροπλάνο απογειωνόταν στις 8:10 το απόγευμα της Τρίτης από το αεροδρόμιο Εσένμπογα, τίποτα δεν προμήνυε τη συνέχεια. Σε πλάνα καταγράφεται η στιγμή της απογείωσης από το Flight Radar. Κατευθύνεται στην πρωτεύουσα της Λιβύης. Λίγα λεπτά μετά, ο πιλότος ζητά έκτακτη προσγείωση. Γυρνά πίσω, βρίσκεται πάνω από την περιοχή Χαϊμανά, η επαφή χάνεται. Η πτώση μόλις έχει σημειωθεί.

22 Λίβυοι, μεταξύ των οποίων και 5 συγγενείς των θυμάτων, βρίσκονται από σήμερα το πρωί στο σημείο της αεροπορικής τραγωδίας.

