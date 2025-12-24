Νεκρός ο αρχηγός ΓΕΣ της Λιβύης – Ο πιλότος είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση

Τα πρώτα στοιχεία για τη συντριβή του αεροσκάφους

Κοσμος
Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα η Λιβύη, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγου Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ και τεσσάρων ακόμα ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, μετά τη συντριβή αεροσκάφους κοντά στην Άγκυρα. 

 

 

Σε ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου, Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

 

 

Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΣ της Λιβύης

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης.

 

 

Ο πιλότος λίγο αφού απογείωσε το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στην Τουρκία, εξέπεμψε SOS ενημερώνοντας τον πύργο ελέγχου για την ηλεκτρική βλάβη και ζητώντας αναγκαστική προσγείωση. Αν και δόθηκε η άδεια και ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την προσγείωση, το τζετ εξαφανίστηκε από τις οθόνες ραντάρ ενώ χάθηκε και η επικοινωνία.

συντριβή αεροσκάφους 1

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε απόσταση 2 χλμ. από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

 

 

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα (σύμφωνα με πληροφορίες, Γάλλοι) και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

 

 

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το τραγικό δυστύχημα. 

συντριβή αεροσκάφους 2

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Λιβύη συντριβή αεροσκάφους: Έρευνα για το δυστύχημα

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

 

 

Σε δήλωσή του στο Al Jazeera, Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε ότι «οι αρχικές αναφορές από την έρευνα αποκλείουν οποιαδήποτε υπονόμευση του αεροσκάφους του αρχηγού του λιβυκού στρατού».

Η αρχική εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας είναι ότι πρόκειται για τεχνική βλάβη.

συντρινή αεροσκάφους 3

Η Λιβύη αναμένεται να στείλει μια ομάδα στην Άγκυρα για να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές στην έρευνα της συντριβής.

Χθες Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει υποστηρίξει στρατιωτικά και πολιτικά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη. Το 2020, έστειλε στρατιωτικό προσωπικό εκεί για να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει την κυβέρνησή της και αργότερα κατέληξε σε συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων, η οποία αμφισβητείται από την Αίγυπτο και την Ελλάδα.

Το 2022, η Άγκυρα και η Τρίπολη υπέγραψαν επίσης μια προκαταρκτική συμφωνία για την εξερεύνηση ενεργειακών πόρων, στην οποία αντιτίθενται επίσης η Αίγυπτος και η Ελλάδα.

συντριβή αεροσκάφους 4

Ωστόσο, η Τουρκία άλλαξε πρόσφατα πορεία στο πλαίσιο της πολιτικής της «Μία Λιβύη», εντείνοντας τις επαφές της και με τη διοίκηση στην ανατολική Λιβύη.

Λιβύη συντριβή αεροσκάφους: Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν χθες γύρω στις 20:10 όταν ένα ιδιωτικό επαγγελματικό τζετ τύπου Dassault Falcon 50 που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης.

Λίγο μετά την αναχώρηση, το αεροσκάφος εξέδωσε συναγερμό έκτακτης προσγείωσης κοντά στην τοποθεσία Χαϊμάνα, νότια της Άγκυρας, και στη συνέχεια στις 20:52 έχασε κάθε επαφή μέσω ασυρμάτου και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα φαίνεται μία λάμψη, που ενδεχομένως προκλήθηκε από τη συντριβή του Falcon 50.

Αρχικά, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, σε ανακοίνωσή του στο X έγραψε πως το αεροδρόμιο έλαβε από το Falcon 50 αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα και ύστερα χάθηκε κάθε επαφή. Στην ίδια ενημέρωση επιβεβαίωσε πως στο εν λόγω αεροσκάφος επέβαινε ο στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Μετά από λίγη ώρα οι τουρκικές αρχές και οι Λίβυοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα.

Οι τουρκικές αρχές εντόπισαν τα συντρίμμια και ξεκίνησαν αμέσως επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Λιβύη συντριβή αεροσκάφους: Γιατί βρισκόταν ο Λίβυος στρατηγός στην Τουρκία

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μουχάμαντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, βρισκόταν στην Άγκυρα για να συναντήσει τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σε αυτή, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν για τη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης.

Η παρουσία των τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχει χαρακτήρα επικουρικό στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας της βορειοαφρικανικής χώρας.

Ο Μουχάμαντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία στη διαμόρφωση της υφιστάμενης πραγματικότητας στη Λιβύη. Γεννήθηκε το 1967 στη Μισράτα, αποφοίτησε από τη στρατιωτική ακαδημία και συμμετείχε στον εμφύλιο του 2011, πολεμώντας εναντίον του Καντάφι.

Η δράση του τότε τον έφερε σε θέσεις ευθύνης στο στράτευμα της μεταπολεμικής Λιβύης, με αποκορύφωμα τη θέση που κατείχε μέχρι και τον θάνατό του.

