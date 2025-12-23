Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΣ της Λιβύης

Είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 23:05 Άση Μπήλιου: Τι φέρνει η Αφροδίτη στον Υδροχόο μέχρι τις 17 Ιανουαρίου;
23.12.25 , 22:44 Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
23.12.25 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.000.000. ευρώ
23.12.25 , 22:02 Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΣ της Λιβύης
23.12.25 , 21:42 Παυλίνα Βουλγαράκη: «Ήμουν υποψήφια να βιώσω επιλόχειο κατάθλιψη»
23.12.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 39.000.000 ευρώ
23.12.25 , 21:30 Greek Mafia: Χειροπέδες στο «δεξί χέρι» του Έντικ - Βίντεο από τη σύλληψη
23.12.25 , 21:07 Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έγιναν ξανά γονείς!
23.12.25 , 20:55 Χριστούγεννα 2025: Ξεκίνησε Η Έξοδος Των Εκδρομέων
23.12.25 , 20:49 Οδηγίες Για Ασφαλές Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο
23.12.25 , 20:42 Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
23.12.25 , 20:18 Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα
23.12.25 , 20:05 Βέρα Μακρομαρίδου: Ο νεογέννητος μπέμπης της με στολή Άγιου Βασίλη!
23.12.25 , 20:00 Μπλόκα αγροτών: Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία
23.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Brett Sayles)
Πρώτη Δημοσίευση: 23.12.25, 21:54
Συνετρίβη το αεροσκάφος του Γενικού Επιτελείου Λιβύης / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε περιοχή έξω από την Άγκυρα, μεταφέροντας υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία από τη Λιβύη. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες φέρεται να ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της χώρας, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, η επικοινωνία με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 διακόπηκε στις 20:52 τοπική ώρα (19:52 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη.

ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ / Φωτογραφία από βίντεο Reuters

Λίγο πριν χαθεί από τα ραντάρ, το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου ζητώντας άδεια για έκτακτη προσγείωση, ενώ πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, νοτιοδυτικά της τουρκικής πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, η επαφή με το αεροσκάφος διακόπηκε οριστικά.

Στο ιδιωτικό τζετ επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, πέντε επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΛΙΒΥΗ
 |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
 |
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top