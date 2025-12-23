Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΣ της Λιβύης

Ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε περιοχή έξω από την Άγκυρα, μεταφέροντας υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία από τη Λιβύη. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες φέρεται να ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της χώρας, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, η επικοινωνία με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 διακόπηκε στις 20:52 τοπική ώρα (19:52 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ / Φωτογραφία από βίντεο Reuters

Λίγο πριν χαθεί από τα ραντάρ, το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου ζητώντας άδεια για έκτακτη προσγείωση, ενώ πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, νοτιοδυτικά της τουρκικής πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, η επαφή με το αεροσκάφος διακόπηκε οριστικά.

Στο ιδιωτικό τζετ επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, πέντε επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος.