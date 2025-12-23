Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΣ της Λιβύης

Ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε περιοχή έξω από την Άγκυρα, μεταφέροντας υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία από τη Λιβύη. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες φέρεται να ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της χώρας, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.
🔴#SONDAKİKA | Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu uçağın iletişimin kesildiği noktaya yakın bölgede meydana gelen patlamanın görüntüsü:— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 23, 2025
Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/0YAeTbkoiN pic.twitter.com/msQCqybnCc
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, η επικοινωνία με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 διακόπηκε στις 20:52 τοπική ώρα (19:52 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη.
Λίγο πριν χαθεί από τα ραντάρ, το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου ζητώντας άδεια για έκτακτη προσγείωση, ενώ πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, νοτιοδυτικά της τουρκικής πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, η επαφή με το αεροσκάφος διακόπηκε οριστικά.
Στο ιδιωτικό τζετ επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, πέντε επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.