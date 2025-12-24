Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την αεροσυνοδό που χάθηκε στο μοιραίο Falcon 50

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η τραγική απώλεια της Μαρίας Παππά, της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού που σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα του μοιραίου Falcon, νότια της Άγκυρας. Ένα δυστύχημα που έμελλε να κόψει πρόωρα το νήμα της ζωής μιας γυναίκας που είχε αφιερώσει την καθημερινότητά της στο όνειρο να πετά.

Ποια ήταν η Μαρία Παππά – Η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της στην Άγκυρα

Η Μαρία Παππά εργαζόταν ως αεροσυνοδός από πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Ήταν ένα όνειρο που κουβαλούσε από παιδί και κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα. Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα που λάτρευε τα ταξίδια, τα ύψη και τη ζωή στον αέρα, κάτι που αποτύπωνε συχνά και μέσα από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μοιραίο αεροσκάφος συνετρίβη ενώ βρισκόταν σε πτήση, με τη Μαρία Παππά να βρίσκεται στη θέση της λίγο πριν την απογείωση. Οι φόβοι των δικών της ανθρώπων, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του δυστυχήματος, επιβεβαιώθηκαν όταν ανακοινώθηκε η επίσημη λίστα των θυμάτων.

Σύμφωνα με φίλους και συναδέλφους της, η 42χρονη είχε πρόσφατα αλλάξει αεροπορική εταιρεία και δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένη από τις συνθήκες εργασίας. Ήταν μια επαγγελματίας με πολυετή εμπειρία, έχοντας παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια και εξετάσεις, ενώ είχε αποκτήσει και το δίπλωμα της προϊσταμένης αεροσυνοδού, αναλαμβάνοντας αυξημένες ευθύνες.

Μαρία Παππά: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο

Το 2023 υπήρξε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη Μαρία Παππά. Η μητέρα της έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, την οποία τελικά έχασε. Παρά το βαρύ προσωπικό της πένθος, η Μαρία συνέχισε να εργάζεται, λέγοντας στους κοντινούς της ανθρώπους πως η δουλειά ήταν για εκείνη «ένα είδος φαρμάκου», ένας τρόπος να αντέξει τον πόνο.

Στην προσωπική της ζωή, διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον σύντροφό της για περίπου 20 χρόνια. Οι δυο τους μοιράζονταν τη ζωή και τα ταξίδια, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε δυσκολία. Δεν ήταν παντρεμένη, όμως όσοι τη γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο γεμάτο αγάπη, δοτικότητα και χαρά ζωής.

Φίλοι και συνάδελφοι περιγράφουν τη Μαρία Παππά ως μια ευγενική, κοινωνική και άψογη επαγγελματία, που προσπαθούσε πάντα να είναι συνεπής και άρτια προετοιμασμένη στη δουλειά της. Μιλούσε με πάθος για το επάγγελμά της και δεν σταματούσε να θέτει νέους στόχους.

Το τραγικό και πρόωρο τέλος της έχει συγκλονίσει την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της, που προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απώλεια. Η Μαρία Παππά έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο: πετώντας. Ένα όνειρο ζωής που έμελλε να γίνει και το τελευταίο της ταξίδι.