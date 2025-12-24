Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την αεροσυνοδό που χάθηκε στο μοιραίο Falcon 50

Η προσωπική ιστορία της 42χρονης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 20:17 Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» πλάι σε τραυματία τροχαίου για να τον σώσει
24.12.25 , 20:17 Επέκταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
24.12.25 , 20:15 Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»
24.12.25 , 20:00 Κωνσταντίνος Ντάφλος: Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό, μαζί με τον αδελφό του!
24.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;
24.12.25 , 19:22 Κακοκαιρία στην Αττική: Δρόμοι «ποτάμια» και δυσκολία στις μετακινήσεις
24.12.25 , 19:02 Κώστας Καραφώτης: Σε φουλ εορταστικό πρόγραμμα μαζί με τη Ματθαία Σπιταδάκη
24.12.25 , 18:40 Χάρης Βαρθακούρης: Η ανάρτηση με τα αδέρφια του - Οι ευχές για τις γιορτές
24.12.25 , 18:30 Λήστεψαν παιδιά που έλεγαν κάλαντα στο Χαϊδάρι και στο Νέο Ψυχικό
24.12.25 , 18:13 Ελένη - Ετεοκλής: Τα σχέδια για τα Χριστούγεννα και το εορταστικό τραπέζι
24.12.25 , 18:00 Μαίρη Αργυριάδου: «Το 2025 κλείνει πολύ... γλυκά»
24.12.25 , 17:43 Μαρίνα Ντεμολλάϊ: Γέννησε η πρώην παίκτρια του MasterChef
24.12.25 , 17:26 Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την αεροσυνοδό που χάθηκε στο μοιραίο Falcon 50
24.12.25 , 17:14 To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή
24.12.25 , 17:12 Μαρία Καλάβρια: «Πήγα σε ψυχίατρο, χρειάστηκα αγωγή για να συνέλθω»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Ναταλία Καποδίστρια: Τελευταίος άρρεν απόγονος ο πατέρας της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Τουρκία: Ποια είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός του αεροσκάφους που συνετρίβη / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η τραγική απώλεια της Μαρίας Παππά, της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού που σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα του μοιραίου Falcon, νότια της Άγκυρας. Ένα δυστύχημα που έμελλε να κόψει πρόωρα το νήμα της ζωής μιας γυναίκας που είχε αφιερώσει την καθημερινότητά της στο όνειρο να πετά.

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα

Ποια ήταν η Μαρία Παππά – Η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της στην Άγκυρα

Ποια ήταν η Μαρία Παππά – Η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της στην Άγκυρα

Η Μαρία Παππά εργαζόταν ως αεροσυνοδός από πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Ήταν ένα όνειρο που κουβαλούσε από παιδί και κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα. Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα που λάτρευε τα ταξίδια, τα ύψη και τη ζωή στον αέρα, κάτι που αποτύπωνε συχνά και μέσα από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μοιραίο αεροσκάφος συνετρίβη ενώ βρισκόταν σε πτήση, με τη Μαρία Παππά να βρίσκεται στη θέση της λίγο πριν την απογείωση. Οι φόβοι των δικών της ανθρώπων, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του δυστυχήματος, επιβεβαιώθηκαν όταν ανακοινώθηκε η επίσημη λίστα των θυμάτων.

Σύμφωνα με φίλους και συναδέλφους της, η 42χρονη είχε πρόσφατα αλλάξει αεροπορική εταιρεία και δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένη από τις συνθήκες εργασίας. Ήταν μια επαγγελματίας με πολυετή εμπειρία, έχοντας παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια και εξετάσεις, ενώ είχε αποκτήσει και το δίπλωμα της προϊσταμένης αεροσυνοδού, αναλαμβάνοντας αυξημένες ευθύνες.

Νεκρός ο αρχηγός ΓΕΣ της Λιβύης – Ο πιλότος είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση

Μαρία Παππά: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο 

Μαρία Παππά: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο 

Το 2023 υπήρξε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη Μαρία Παππά. Η μητέρα της έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, την οποία τελικά έχασε. Παρά το βαρύ προσωπικό της πένθος, η Μαρία συνέχισε να εργάζεται, λέγοντας στους κοντινούς της ανθρώπους πως η δουλειά ήταν για εκείνη «ένα είδος φαρμάκου», ένας τρόπος να αντέξει τον πόνο.

Στην προσωπική της ζωή, διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον σύντροφό της για περίπου 20 χρόνια. Οι δυο τους μοιράζονταν τη ζωή και τα ταξίδια, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε δυσκολία. Δεν ήταν παντρεμένη, όμως όσοι τη γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο γεμάτο αγάπη, δοτικότητα και χαρά ζωής.

Φίλοι και συνάδελφοι περιγράφουν τη Μαρία Παππά ως μια ευγενική, κοινωνική και άψογη επαγγελματία, που προσπαθούσε πάντα να είναι συνεπής και άρτια προετοιμασμένη στη δουλειά της. Μιλούσε με πάθος για το επάγγελμά της και δεν σταματούσε να θέτει νέους στόχους.

Το τραγικό και πρόωρο τέλος της έχει συγκλονίσει την οικογένεια

Το τραγικό και πρόωρο τέλος της έχει συγκλονίσει την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της, που προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απώλεια. Η Μαρία Παππά έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο: πετώντας. Ένα όνειρο ζωής που έμελλε να γίνει και το τελευταίο της ταξίδι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΑΓΚΥΡΑ
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΟΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
 |
ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top