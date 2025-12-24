Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα

Ένα ελληνικό όνομα στη λίστα των νεκρών

24.12.25 , 09:48 Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
Πληροφορίες ότι μια Ελληνίδα βρίσκεται στη λίστα των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους στην Τουρκία, όπου έχασε τη ζωή του ο αρχηγός ΓΕΣ της Λιβύης κι άλλοι τέσσερις ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, διαρρέονται από τα τουρκικά μέσα. 

συντριβή αεροσκάφους Τουρκία 1

Πρόκειται για μια αεροσυνοδό με ελληνικό όνομα, ωστόσο το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει λάβει ακόμα επίσημη ενημέρωση. 

 

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα αποτελούνταν από αλλοδαπούς υπηκόους. 

συντριβή αεροσκάφους τουρκία 2

 

 

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 απογειώθηκε από τον αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας γύρω στις 20:10 τοπική ώρα, με προορισμό την Τρίπολή της Λιβύης. 

 

 

Την ώρα που βρισκόταν πάνω από την περιοχή Χάιμανα, ο πιλότος φέρεται να εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αναφέροντας στον πύργο ελέγχου ηλεκτρική βλάβη και να ζήτησε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση. Δυστυχώς όμως μετά από λίγο χάθηκε κάθε επικοινωνία με το αεροσκάφος. 

 

 

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε απόσταση 2 χλμ. από το χωριό Κεσίκαβακ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα.

 

 

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το τραγικό δυστύχημα.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΛΙΒΥΗ
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Back to Top