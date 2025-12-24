Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα

Πληροφορίες ότι μια Ελληνίδα βρίσκεται στη λίστα των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους στην Τουρκία, όπου έχασε τη ζωή του ο αρχηγός ΓΕΣ της Λιβύης κι άλλοι τέσσερις ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, διαρρέονται από τα τουρκικά μέσα.

Πρόκειται για μια αεροσυνοδό με ελληνικό όνομα, ωστόσο το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει λάβει ακόμα επίσημη ενημέρωση.

Raporlara göre uçak, Malta merkezli Harmony Jets şirketine ait ve mürettebatın tamamı yabancı uyruklu.



Mürettebat şunlardı:



Denis Pourtau



Antony Tangarpriganin



Maria Pappa



Raporlara göre uçak, Malta merkezli Harmony Jets şirketine ait ve mürettebatın tamamı yabancı uyruklu. Mürettebat şunlardı: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα αποτελούνταν από αλλοδαπούς υπηκόους.

A Falcon 50 jet carrying Libyan Chief of the General Staff has reportedly crashed near Ankara, Türkiye - Turkish authorities.



A Falcon 50 jet carrying Libyan Chief of the General Staff has reportedly crashed near Ankara, Türkiye - Turkish authorities. The video reportedly shows the moment of the crash.

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 απογειώθηκε από τον αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας γύρω στις 20:10 τοπική ώρα, με προορισμό την Τρίπολή της Λιβύης.

🟡 Ankara Haymana'da düşen ve Libya heyetini taşıyan uçağın, düşme anındaki patlamasına ilişkin görüntüler:



Ankara Haymana'da düşen ve Libya heyetini taşıyan uçağın, düşme anındaki patlamasına ilişkin görüntüler:

Την ώρα που βρισκόταν πάνω από την περιοχή Χάιμανα, ο πιλότος φέρεται να εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αναφέροντας στον πύργο ελέγχου ηλεκτρική βλάβη και να ζήτησε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση. Δυστυχώς όμως μετά από λίγο χάθηκε κάθε επικοινωνία με το αεροσκάφος.

🔴#SONDAKİKA | Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu uçağın iletişimin kesildiği noktaya yakın bölgede meydana gelen patlamanın görüntüsü:



Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu uçağın iletişimin kesildiği noktaya yakın bölgede meydana gelen patlamanın görüntüsü: Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε απόσταση 2 χλμ. από το χωριό Κεσίκαβακ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα.

🚨Ankara’da düşen Falcon 50 uçağının enkazından ilk görüntüler;



Ankara'da düşen Falcon 50 uçağının enkazından ilk görüntüler; Libya Genelkurmay Başkanı dahil uçaktaki üst düzey yetkililer hayatını kaybetti.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το τραγικό δυστύχημα.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.