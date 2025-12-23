Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου

Τις θερμότερες ευχές του για τα Χριστούγεννα και τον νέο χρόνο έστειλε στους διαδικτυακούς του φίλους ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος ανυπομονεί να ζήσει τις γιορτινές ημέρες στο πλευρό της αγαπημένης του συζύγου, Κρίστης Τσολακάκη, και των τεσσάρων παιδιών τους.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου με τη σύζυγό του, Κρίστη Τσολακάκη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Η οικογενειακή θαλπωρή και η ζεστασιά των γιορτών φαίνεται να έχουν την απόλυτη προτεραιότητα για τον γνωστό δημοσιογράφο, που αυτή την περίοδο απολαμβάνει την παραμυθένια ατμόσφαιρα στο σπίτι του.

Ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου του Ant1 μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram μια μαγευτική φωτογραφία από την παραμυθένια γωνιά που έχει δημιουργήσει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Με κατακόκκινους, αστραφτερούς φιόγκους και μπάλες σε λευκές και κόκκινες αποχρώσεις, το δέντρο δημιουργεί μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη ζεστασιά στο σαλόνι της οικογένειας.

Κάτω από το δέντρο, η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση ολοκληρώνεται με αγαπημένες φιγούρες, όπως ο Santa Claus και ένας χαριτωμένος χιονάνθρωπος, ενώ ένα μικρό τρενάκι και ένα γραμματοκιβώτιο περιμένουν τα γράμματα που θα σταλούν στον Άγιο Βασίλη, προσθέτοντας παιχνιδιάρικη και παραμυθένια νότα.

Η cozy γωνιά απογειώνεται με ένα mini έλκηθρο, πάνω στο οποίο έχει βολευτεί ο γλυκός τετράποδος φίλος της οικογένειας, η Μόλλυ, η οποία με την παρουσία της προσθέτει τρυφερότητα και χαρά στο γιορτινό σκηνικό.

«Η Μόλλυ και η οικογένεια Χατζηνικολάου σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος! Υγεία και χαρές!», έγραψε ο Νίκος, στέλνοντας ένα ζεστό και εγκάρδιο μήνυμα λίγο πριν από τις φετινές γιορτές, θυμίζοντας σε όλους ότι η οικογένεια και η αγάπη είναι η πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων.

Η ανάρτηση του Νίκου Χατζηνικολάου