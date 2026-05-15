Εύκολη συνταγή για τάρτα πίτσα! - Finger food για τον τελικό της Eurovision

Προσθέστε γύρο χοιρινό και ετοιμάστε την ιδανική πρόταση για το Σάββατο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 12:43 FIAT 600: Νέα έκδοση με 20.990 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
15.05.26 , 12:35 Λουδίας: Βρέθηκε σορός, εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε
15.05.26 , 12:33 Skoda Epiq: Δείτε τα πρώτα σκίτσα
15.05.26 , 12:25 Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
15.05.26 , 12:19 1% Club - Κατερίνα Γερονικολού: «Θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι»
15.05.26 , 12:16 Εύκολη συνταγή για τάρτα πίτσα! - Finger food για τον τελικό της Eurovision
15.05.26 , 11:50 Good Job Nicky: Η δημόσια στήριξη στην Κύπρο και η «σιωπή» για τον Akyla
15.05.26 , 11:44 Viral στιγμή στο Lingo με τον Νίκο Μουτσινά – Η λέξη που τους δυσκόλεψε
15.05.26 , 11:41 Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο
15.05.26 , 11:35 Περιστέρι: «Τα δύο κοριτσάκια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο»
15.05.26 , 11:26 Stars System: Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται από Άρη και Αφροδίτη
15.05.26 , 11:05 PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
15.05.26 , 11:03 Eurovision: Ανατροπές στα στοιχήματα – Η Αυστραλία πέρασε την Ελλάδα
15.05.26 , 11:00 Πώς να μην ξαναπάρετε κιλά ύστερα από τη δίαιτα
15.05.26 , 10:41 Μία ημέρα στο γραφείο με τη Μάρα Ζαχαρέα - Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τελικός της Eurovision αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία, το γεγονός του Σαββατοκύριακου, και ο Γιώργος Ρήγας ετοιμάζει το κατάλληλο snack για την παρέα που θα μαζευτεί να παρακολουθήσει Akylas

Εναλλακτική πίτσα με γύρο χοιρινό, σε μία συνταγή που την ετοιμάζουμε παρέα με έναν εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο του Breakfast@Star, τον Γρηγόρη Γκουντάρα

Φτιάξτε μία μπιφτεκόπιτα με πρωταγωνιστή το τυρί Τσένταρ

ΤΑΡΤΑ ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ & ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ

pizza with gyros

Για τη βάση:
• 700 γρ. πατάτες βρασμένες
• 1 αυγό
• 80 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
• 2 κ.σ. κορν φλάουρ ή αλεύρι
• Αλάτι
• Πιπέρι
• Λίγη πάπρικα
• Ελαιόλαδο
 
Για την επικάλυψη:
• 150 γρ. σάλτσα ντομάτας
• 1 ντομάτα
• 1 ξερό κρεμμύδι
• 250 γρ. γύρο χοιρινό
• 250 γρ. μοτσαρέλα
• Λίγη ρίγανη
• Πιπέρι
 
Εκτέλεση

Λιώνεις τις βρασμένες πατάτες όσο είναι ζεστές και προσθέτεις το αυγό, την παρμεζάνα, το κορν φλάουρ, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα.

Ανακατεύεις μέχρι να γίνει ένα σφιχτό μείγμα. Σε ταρτιέρα ή ταψί με λαδόκολλα απλώνεις το μείγμα σαν βάση πίτσας.

Ραντίζεις με λίγο ελαιόλαδο και ψήνεις στους 200°C για περίπου 25 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα και να ξεροψηθεί.

Βγάζεις τη βάση από τον φούρνο και απλώνεις τη σάλτσα ντομάτας. Από πάνω βάζεις τη ντομάτα, τα κρεμμύδια, τη μοτσαρέλα και τέλος τον γύρο χοιρινό.

Πασπαλίζεις με λίγη ρίγανη και πιπέρι και ξαναβάζεις στον φούρνο για 10-15 λεπτά μέχρι να λιώσει η μοτσαρέλα και να γραντιναριστεί όμορφα ο γύρος.

Αν θέλεις στο τέλος μπορείς να βάλεις και λίγη sauce γιαουρτιού ή sweet chili από πάνω
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑΡΤΑ
 |
ΠΙΤΣΑ
 |
ΤΑΡΤΑ
 |
SNACK
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top