Ο Τελικός της Eurovision αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία, το γεγονός του Σαββατοκύριακου, και ο Γιώργος Ρήγας ετοιμάζει το κατάλληλο snack για την παρέα που θα μαζευτεί να παρακολουθήσει Akylas.

Εναλλακτική πίτσα με γύρο χοιρινό, σε μία συνταγή που την ετοιμάζουμε παρέα με έναν εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο του Breakfast@Star, τον Γρηγόρη Γκουντάρα

ΤΑΡΤΑ ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ & ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ

Για τη βάση:

• 700 γρ. πατάτες βρασμένες

• 1 αυγό

• 80 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

• 2 κ.σ. κορν φλάουρ ή αλεύρι

• Αλάτι

• Πιπέρι

• Λίγη πάπρικα

• Ελαιόλαδο



Για την επικάλυψη:

• 150 γρ. σάλτσα ντομάτας

• 1 ντομάτα

• 1 ξερό κρεμμύδι

• 250 γρ. γύρο χοιρινό

• 250 γρ. μοτσαρέλα

• Λίγη ρίγανη

• Πιπέρι



Εκτέλεση

Λιώνεις τις βρασμένες πατάτες όσο είναι ζεστές και προσθέτεις το αυγό, την παρμεζάνα, το κορν φλάουρ, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα.

Ανακατεύεις μέχρι να γίνει ένα σφιχτό μείγμα. Σε ταρτιέρα ή ταψί με λαδόκολλα απλώνεις το μείγμα σαν βάση πίτσας.

Ραντίζεις με λίγο ελαιόλαδο και ψήνεις στους 200°C για περίπου 25 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα και να ξεροψηθεί.

Βγάζεις τη βάση από τον φούρνο και απλώνεις τη σάλτσα ντομάτας. Από πάνω βάζεις τη ντομάτα, τα κρεμμύδια, τη μοτσαρέλα και τέλος τον γύρο χοιρινό.

Πασπαλίζεις με λίγη ρίγανη και πιπέρι και ξαναβάζεις στον φούρνο για 10-15 λεπτά μέχρι να λιώσει η μοτσαρέλα και να γραντιναριστεί όμορφα ο γύρος.

Αν θέλεις στο τέλος μπορείς να βάλεις και λίγη sauce γιαουρτιού ή sweet chili από πάνω

