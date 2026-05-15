Ένα ιδιαίτερα χιουμοριστικό και αποκλειστικό απόσπασμα από το τηλεπαιχνίδι 1% Club, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, με καλεσμένους την Κατερίνα Γερονικολού και τον Δημήτρη Κουρούμπαλη, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και ευφάνταστες απαντήσεις.

Το παιχνίδι αυτή τη φορά είχε ως θέμα μια… «ψαράδικη» αναμέτρηση, με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να λύσουν ένα γρίφο γύρω από το ποιος λέει την αλήθεια για το ποιος έπιασε το μεγαλύτερο ψάρι.

Ο γρίφος που μπέρδεψε τους παίκτες

Ο παρουσιαστής εξήγησε τον κανόνα του παιχνιδιού λέγοντας: «Και οι τρεις ψαράδες ισχυρίζονται πως έπιασαν το μεγαλύτερο ψάρι. Ποιος όμως λέει την αλήθεια; Βρείτε αυτόν που λέει την αλήθεια σε τριάντα δευτερόλεπτα.»

Η ερώτηση αποδείχθηκε πιο δύσκολη απ’ όσο περίμεναν οι παίκτες, με τη συζήτηση να παίρνει χιουμοριστική τροπή.

Οι ατάκες που ξεχώρισαν

Η Κατερίνα Γερονικολού παραδέχτηκε πως αγχώθηκε, ενώ η συζήτηση συνεχίστηκε με ευτράπελα σχόλια και αναφορές ακόμα και στον Γιάννη Τσιμιστέλη.

«Θα πω εγώ. Ο Τσιμιτσέλης είναι ψαράς», πρόσθεσε με χιούμορ ο Δημήτρης Κουρούμπαλης.

Από την πλευρά της η όμορφη ηθοποιός σημείωσε:«Αν έκανα λάθος σε αυτή την ερώτηση, νομίζω ότι θα τρώγα παντόφλα στο σπίτι.»

Η ατμόσφαιρα στο στούντιο έγινε ακόμη πιο διασκεδαστική όταν ξεκίνησαν να… αναλύουν τα ψάρια και τις μετρήσεις τους, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Έχει μπλέξει η Γερονικολού, καταλάβατε έτσι;»

