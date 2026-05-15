Ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» Γιάννης Μαλλιαρός μίλησε για την επικοινωνία που είχε με τον Σταύρο Φλώρο αλλά και με τον αδελφό του, Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος ήταν ο συμπαίκτης που βρισκόταν μαζί με τον 22χρονο τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του. Όπως αποκάλυψε, οι δύο παίκτες του Survivor παρακολουθούνται από ψυχολόγο, ο οποίος τους σύστησε να αποφύγουν τη μεταξύ τους επικοινωνία προς το παρόν.

«Αρχικά συνομίλησα με τον Σταύρο. Αυτή την εικόνα που βλέπουν και οι τηλεθεατές, έτσι μιλήσαμε, κάναμε μία βιντεοκλήση, λίγα λεπτά, και δε σταμάταγε να χαμογελάει. Εγώ σοκαρίστηκα με την εικόνα και του το είπα, ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δε θέλω να γίνομαι γραφικός για να το λέω συνέχεια, του λέω όμως δεν, σου έχει φύγει το χαμόγελο πραγματικά από τα χείλη. Του είπα ότι έχουμε μία επικοινωνία με την οικογένειά του, μου είπε ότι τα γνωρίζει όλα, γιατί είναι και εκεί πέρα η αδερφή του η Άννα και έχουμε έτσι μία επικοινωνία. Ο ίδιος, αυτό που μου είπε αρχικά, για το περιστατικό είναι ότι δε θέλει έτσι να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, ούτε εγώ ήθελα να του το θυμίζω εκείνη τη στιγμή. Του είπαμε πάντως, ότι είμαστε όλοι στο πλευρό του, ότι τον στηρίζουμε φυσικά. Τον ρώτησα μόνο για το ένα πόδι και μου είπε ότι δεν έχει τόσο έντονους πόνους και ότι είναι καλύτερα», περιέγραψε αρχικά ο Γιάννης Μαλλιαρός.

Στη συνέχεια, είπε ότι ο Σταύρος τον ρώτησε για τον Μάνο. Υπενθυμίζεται ότι ο αδελφός του δημοσιογράφου υπέστη νευρικό κλονισμό μετά το τραγικό συμβάν.

«Με ρώτησε για τον αδερφό μου. Θέλω να σας πω ότι και οι δύο θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Δεν έχουν επικοινωνήσει από το συμβάν. Δεν έχει μιλήσει ο Μάνος με τον Σταύρο. Το θέλουνε και τα δύο παιδιά πολύ, για να νιώσουνε και οι δύο καλύτερα. Δεν το επιτρέπουν οι γιατροί. Δεν το επιτρέπουν οι γιατροί και ο ψυχολόγος. Θέλω να σας πω ότι έχουν τον ίδιο ψυχολόγο. Ο ψυχολόγος που έχει πάει τώρα στον Άγιο Δομίνικο είναι ο ίδιος που τους εξέτασε πριν μπούνε στο Survivor. Οπότε γνωρίζει την ψυχολογία τους μετά, με από έτσι κάποιες συνεδρίες που είχανε κάνει, την ψυχοσύνθεσή τους και γενικότερα τους έχει εξετάσει. Γι’ αυτό τον λόγο έχει πάει ο ίδιος ψυχολόγος στον Άγιο Δομίνικο, και μας είπανε, δηλαδή και χθες αργά το βράδυ που μιλήσαμε κι εμείς, ότι όταν θα κρίνουν εκείνοι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και θα βρούνε την ευκαιρία, να τους φέρουν σε επικοινωνία», αποκάλυψε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος, ο Σταύρος Φλώρος επαναλάμβανε πως σημασία έχει ότι ζει και δόξαζε τον Θεό γι’ αυτό.

Ο ίδιος μίλησε με βιντεοκλήση όμως και με τον αδελφό του. «Κάναμε πρώτη φορά βιντεοκλήση με τον αδερφό μου και τον είδαμε. Τον είδα χθες. Έχουμε μιλήσει τρεις φορές και μπορώ να πω ότι χθες ήτανε σαν να μιλούσαμε με τον αδερφό μου. Τις πρώτες δύο ημέρες δεν μιλούσαμε με τον αδερφό μου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ποια ήταν η εικόνα του και πώς τον ακούγαμε. Ειδικά, η μητέρα μου και η κοπέλα του έπαθαν σοκ. Μου λένε: “Αυτός δεν είναι ο Μάνος”. Εχθές όμως που επιμείναμε για να τον δούμε για λίγα λεπτά, ήταν έτσι πιο χαμογελαστός, μας είπε ότι είμαι καλά. Μιλήσαμε λίγο μετά την εξέταση από τον ψυχολόγο. Ο ίδιος μας έλεγε ότι ακόμα πάντως όταν κλείνει τα μάτια του βλέπει το περιστατικό», σημείωσε ο Γιάννης Μαλλιαρός.

