Τι είπε ο Μάνος Μαλλιαρός στον αδελφό του για το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο;

Σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη στιγμή του ατυχήματος στον Άγιο Δομίνικο, όπου ακρωτηριάστηκε από τις προπέλες ταχύπλοου σκάφους ο Σταύρος Φλώρος, περιέγραψε ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού, που έσωσε τον νεαρό παίκτη του reality.

O Μάνος Μαλλιαρός έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τον Σταύρο Φλώρο

«Επικοινωνήσαμε χθες με τον αδελφό μου. Μας περιέγραψε πώς έγινε το ατύχημα. Μας είπε ότι σηκώθηκαν νωρίς με τον Σταύρο για να πάνε για ότι ψαροντούφεκο. Είχανε τη σημαδούρα, ήταν στην οριογραμμή. Ήταν λίγα μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον. Ο Μάνος όταν αντιλήφθηκε ότι έρχεται ένα τουριστικό σκάφος με αυτή την ταχύτητα άρχισε να φωνάζει στον Σταύρο, αλλά ο Σταύρος δεν τον άκουσε. Έτρεξε ο Μάνος γρήγορα κολυμπώντας να πάει πάνω του, αλλά ήταν αργά. Το σκάφος είχε χτυπήσει τον Σταύρο. Τον έπιασε γρήγορα, προσπάθησε να τον ηρεμήσει εκείνη τη στιγμή», είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ήταν μάλιστα οι φωνές του Μάνου που έκαναν τον κυβερνήτη του ταχύπλοου να επιστρέψει στο σημείο και να περισυλλέξει τον άτυχο 21χρονο παίκτη.

«Άρχισε να ουρλιάζει και τον άκουσε ο κυβερνήτης του σκάφους και γύρισε πίσω. Τον σήκωσε, τον ανέβασε πάνω, του δέσανε τα πόδια, γνώριζε ο συγκυβερνήτης από πρώτες βοήθειες και τον τύλιξαν καλά και τον πήγαν στο νοσοκομείο», είπε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Ο Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε από τις προπέλες ταχύπλοου σκάφους, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο reality Survivor

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από ό,τι έγινε οι δύο οικογένειες, η δική του και του Σταύρου έχουν γίνει ένα, αφού τις ένωσε η περιπέτεια αυτή των παιδιών τους.

«Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν μου είπε η μητέρα του ότι δε θα ηρεμήσει αν δεν μιλήσει με τον αδελφό μου, να του πει ένα ευχαριστώ και ότι είναι ήρωας, πράγμα που έγινε χθες το βράδυ που κατάφερε και μίλησε και με τον αδελφό μου», είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή των πρώτων στιγμών μετά το ατύχημα, όταν ο Μάνος Μαλλιαρός, αν και σε σοκ και ο ίδιος, προσπαθούσε να ηρεμήσει τον Σταύρο Φλώρο.

Δεν κινδυνεύει η ζωή του Σταύρου Φλώρου, αλλά έχει μπροστά του πολλά χειρουργεία

«Ο αδελφός μας απορεί και ο ίδιος πού βρήκε όλη αυτή τη δύναμη να ηρεμήσει τον Σταύρο, γιατί ο Σταύρος του έλεγε “δε θα τα καταφέρω, πρέπει να δω τι θα κάνω” και ζητούσε βοήθεια. Ήταν σε τέτοια κατάσταση, που ζητούσε από τον αδελφό μου να του βρει εκείνη την ώρα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει με τη μητέρα του», είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός.

Survivor: «Ο Μάνος έκανε υπεράνθρωπη προσπάθεια να σώσει το παιδί μας»

Ευγνώμονες στον Μάνο Μαλλιαρό για όσα έκανε για να σώσει το παιδί τους είναι και οι γονείς του Σταύρου Φλώρου.

«Ο Μάνος ήταν μαζί με το γιο μου και έκανε υπεράνθρωπη προσπάθεια και τον έσωσε. Τον βοήθησε. Δηλαδή ο Θεός έβαλε το χέρι του, γιατί έχασε πάρα πολύ αίμα ο Σταύρος, πάρα πολύ αίμα», είπε η μητέρα του Σταύρου και πρόσθεσε:

Οι γονείς του Σταύρου Φλώρου είναι ευγνώμονες στον Μάνο Μαλλιαρό που έσωσε το παιδί τους

«Ως μανούλα δεν ήθελα να πάει στο Survivor, αλλά όταν το παιδί είναι 21 ετών δεν μπορείς να το αποκλείσεις από τις επιλογές του. Μπορείς να του πεις τη γνώμη σου, αλλά από εκεί και ύστερα δεν μπορείς να το κλειδώσεις μέσα. Ο Σταύρος ήθελε πάρα πολύ να πάει στο Survivor. Το πάλεψε μόνος του. Η παραγωγή μου είπε πως θα καλύψουν τα έξοδα του παιδιού. Εμένα με νοιάζει να είναι καλά ο Σταύρος. Είναι μια δυσκολία που θα την περάσει όλη η οικογένεια μαζί».

Από την πλευρά του ο πατέρας του εξέφρασε την ανακούφισή του που άκουσε τον γιο του και τον άκουσε δυνατό.

«Μιλήσαμε με το παιδί μας δύο φορές στο τηλέφωνο και δόξα τω Θεώ μας είπε ότι είναι καλά. Μας είπε "Δοξάζω τον Θεό που είμαι καλά". Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του και είμαστε δίπλα του. Το πρώτο χειρουργείο πήγε καλά. Για δεύτερο συζητάμε να γίνει στην Αμερική. Ταξιδεύουν ήδη οι συγγενείς μας για τον Άγιο Δομίνικο και εγώ προγραμματίζω να φύγω άμεσα», είπε.