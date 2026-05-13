Οι ειδικοί εξηγούν γιατί ο καφές πολύ νωρίς το πρωί μπορεί να συγκρουστεί με την κορύφωση της κορτιζόλης και να οδηγήσει σε έντονη κούραση αργότερα, ενώ μια μικρή καθυστέρηση στο πρώτο φλιτζάνι μπορεί να σταθεροποιήσει την εγρήγορση και τον ύπνο.

Αν πιάνεις τον καφέ σχεδόν με το που ανοίγεις τα μάτια σου, αλλά λίγες ώρες μετά νιώθεις να «σβήνεις», δεν είσαι η μόνη. Σε πολλά σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο, γονείς και εργαζόμενοι που ξυπνούν γύρω στις 6:30–7:00 πίνουν καφέ πολύ νωρίς και περιγράφουν ένα έντονο κύμα κόπωσης αργότερα το πρωί, συχνά κοντά στις 11:00.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη δύναμη του ροφήματος, αλλά κυρίως με το πότε το πίνεις σε σχέση με τις φυσικές ορμονικές και νευροχημικές διεργασίες του σώματος.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας αμέσως μετά το ξύπνημα

Τις πρώτες πρωινές ώρες ενεργοποιείται ένας βιολογικός «μηχανισμός εκκίνησης» που βοηθά τον οργανισμό να περάσει από την κατάσταση ύπνου σε εγρήγορση.

Κεντρικό ρόλο έχει η κορτιζόλη, μια ορμόνη που σχετίζεται με την αντίδραση στο στρες, αλλά και με την ενέργεια, τη συγκέντρωση και τη ρύθμιση λειτουργιών όπως η αρτηριακή πίεση και ο μεταβολισμός.

Τα επίπεδα κορτιζόλης τείνουν να ανεβαίνουν απότομα το πρωί και συνήθως κορυφώνονται περίπου 30 έως 45 λεπτά μετά το ξύπνημα, πριν αρχίσουν να μειώνονται σταδιακά μέσα στην ημέρα.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου