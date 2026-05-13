Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις προκάλεσε στα social media η εμφάνιση του Akyla στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, με το Χ (πρώην Twitter) να παίρνει «φωτιά» αμέσως μετά τη μετάδοση.

Το κοινό σχολίασε τόσο την ενέργεια της σκηνικής παρουσίας όσο και την αναφορά που έγινε σε εμβληματικές στιγμές της ελληνικής Eurovision ιστορίας, με επίκεντρο την Έλενα Παπαρίζου.

«Ferto» και αποθέωση on stage

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, οι αντιδράσεις στο στάδιο ήταν εκδηλωτικές, με το κοινό και τους παρουσιαστές να αποθεώνουν το act:

«ferto, ferto, ferto… δεν έχουμε αντίπαλο παιδιά», ακούστηκε χαρακτηριστικά στο πλατό, ενώ δεν έλειψαν τα ενθουσιώδη σχόλια όπως: «Τόση ενέργεια, τέτοιο vibe. Ακύλα φέρ’ το και μην κοιτάς πίσω».

Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως εκρηκτική, με αναφορές σε «χαμούλη στο στάδιο» και έντονη συμμετοχή του κοινού από την αρχή μέχρι το τέλος της εμφάνισης.

Η αναφορά στην Παπαρίζου που άναψε συζητήσεις



Το σημείο που προκάλεσε τον μεγαλύτερο σχολιασμό ήταν η σύνδεση της εμφάνισης με τη νίκη της Ελλάδας στη Eurovision, καθώς και οι αναφορές στο ύφος και το concept που, σύμφωνα με κάποιους, θύμιζε το ιστορικό αποτέλεσμα της Eλενας Παπαρίζου με τη λύρα στη Eurovision 2005.

«Πανέξυπνο είναι αυτό γιατί κατευθείαν συνδέεται με την Ελλάδα που νίκησε», ειπώθηκε στο πλατό, ενώ άλλοι σχολίασαν πιο επιφυλακτικά:

«Δε μου άρεσε το ίδιο ακριβώς τρικ με την Παπαρίζου».



Η συζήτηση πήρε γρήγορα διαστάσεις, με μέρος του πάνελ να κάνει λόγο για «αναφορά στο legacy» της Ελληνίδας νικήτριας, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για δημιουργική επαναχρησιμοποίηση στοιχείων και όχι αντιγραφή.



Διχασμός στα social media

Στο Χ, οι απόψεις ήταν εξίσου μοιρασμένες. Πολλοί χρήστες αποθέωσαν την εμφάνιση, κάνοντας λόγο για «ευρωπαϊκό επίπεδο παραγωγής» και «σκηνική παρουσία που ξεχωρίζει», ενώ άλλοι στάθηκαν πιο κριτικά, εστιάζοντας στη σύνδεση με παλαιότερα acts.



Η ένταση της συζήτησης δείχνει ότι η εμφάνιση του Ακύλα δεν πέρασε απαρατήρητη, αντίθετα άνοιξε έναν νέο κύκλο debate γύρω από το τι θεωρείται έμπνευση και τι αναφορά στη σκηνή της Eurovision.



Το συμπέρασμα του πάνελ

Παρά τις διαφωνίες, το κοινό συμπέρασμα στο πλατό ήταν ότι η εμφάνιση κατάφερε να προκαλέσει συζήτηση και να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα.

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «Οι γνώμες διίστανται, δεν είναι όλα θετικά, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάτι έκανε».

