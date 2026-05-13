Σε τραγικές συνθήκες ζούσαν έξι ανήλικα παιδιά οικογένειας στο Περιστέρι όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι τους το βράδυ της Τρίτης.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι, ότι τα έξι παιδιά, ηλικίας 3 ετών το μικρότερο και 11 ετών το μεγαλύτερο, ζούσαν σε ένα εντελώς ακατάλληλο περιβάλλον.
Οι γονείς με τα έξι ανήλικα παιδιά τους, εντοπίστηκαν να διαμένουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και τα ανήλικα με ακαθαρσίες.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των έξι παιδιών, τον πατέρα ηλικίας 37 και τη μητέρα ηλικίας 33 ετών.
Τα παιδάκια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».