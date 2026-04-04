Περιστέρι: Ζήτησε από παιδιά να τον βιντεοσκοπήσουν την ώρα που πυροβολεί!

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιστέρι όταν ένας μαυροντυμένος άνδρας έβγαλε όπλο έξω από γήπεδο και πυροβόλησε στον αέρα μπροστά στα μάτια παιδιών, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Λίγο μετά τις οκτώ το απόγευμα της Παρασκευής, ο μυστηριώδης άνδρας πλησίασε μία παρέα παιδιών ηλικίας από εννέα έως δώδεκα ετών, τα οποία έπαιζαν έξω από το γήπεδο της Χρυσούπολης.

Αρχικά τους ζήτησε να τον τραβήξουν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα που θα πυροβολεί, και στη συνέχεια, έβγαλε ένα πιστόλι και χωρίς κανένα λόγο άνοιξε πυρ τουλάχιστον πέντε φορές στον αέρα.

Οι ανήλικοι σε έντρομη κατάσταση έτρεξαν προς το γήπεδο ζητώντας βοήθεια, ενώ ο δράστης διέφυγε προς το βουνό.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί οι οποίοι περισυνέλεξαν από το σημείο πέντε κάλυκες από εννιάρι πιστόλι και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του μαυροφορεμένου πιστολέρο.