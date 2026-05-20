Φτιάξτε στρόμπολι με γέμιση στήθος κοτόπουλο και μανιτάρια

Αφράτη πεντανόστιμη ιταλική ζύμη από τον Γιώργο Ρήγα

20.05.26 , 12:34 Φτιάξτε στρόμπολι με γέμιση στήθος κοτόπουλο και μανιτάρια
Η ζύμη για το στρόμπολι είναι μία κλασική ιταλική συνταγή, που δίνει ένα αφράτο και νόστιμο αποτέλεσμα. Μπορείτε να τη γεμίσετε με όποιο υλικό σας αρέσει, και να φτιάξετε ένα απλό και νόστιμο πιάτο.

Αυτή τη συνταγή δείχνει σήμερα στο Breakfasr@Star ο Γιώργος Ρήγας και μοιράζεται μαζί μας όλα τα μικρά μυστικά που δίνουν την απόλυτη γεύση.

ΣΤΡΟΜΠΟΛΙ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

Για τη ζύμη:
• 500 γρ. αλεύρι
• 7 γρ. ξηρή μαγιά
• 300 ml χλιαρό νερό
• 30 ml ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 κ.γ. αλάτι 

Για τη γέμιση:
• 2 στήθη κοτόπουλου
• 300 γρ. μανιτάρια
• 1 κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 150 γρ. μοτσαρέλα
• 100 γρ. γκούντα ή ένταμ
• 2 κ.σ. κρέμα τυρί
• λίγο φρέσκο θυμάρι
• αλάτι
• πιπέρι
• πάπρικα καπνιστή
• λίγο μπούκοβο
• ελαιόλαδο

Για το άλειμμα:
• 1 αυγό
• λίγο γάλα
• λίγο σουσάμι ή παρμεζάνα
 
Εκτέλεση

Ζύμη

Ανακατεύεις το νερό με τη μαγιά και τη ζάχαρη.

Αφήνεις 10 λεπτά. Προσθέτεις: • αλεύρι • ελαιόλαδο • αλάτι

Ζυμώνεις μέχρι να γίνει μαλακή και ελαστική ζύμη.

Σκεπάζεις και αφήνεις περίπου 1 ώρα να φουσκώσει.

Γέμιση

Σοτάρεις το κοτόπουλο σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα.

Ρίχνεις: • κρεμμύδι • μανιτάρια • σκόρδο Μαγειρεύεις μέχρι να φύγουν τα υγρά.

Προσθέτεις: • αλάτι • πιπέρι • πάπρικα • θυμάρι • μπούκοβο

Αφήνεις να κρυώσει λίγο και ανακατεύεις με: • τα τυριά • την κρέμα τυρί

Στήσιμο

Ανοίγεις τη ζύμη σε μεγάλο ορθογώνιο.

Βάζεις τη γέμιση στο κέντρο κατά μήκος και τυλίγεις σαν ρολό κλείνοντας καλά τις άκρες.

Το βάζεις σε ταψί με τη ένωση από κάτω.

Χαράζεις ελαφρά από πάνω.

Αλείφεις με αυγό και λίγο γάλα.

Ψήσιμο

Ψήνεις στους 190°C για 35-40 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και τραγανό.
 

