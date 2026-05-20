Τροχαίο Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μάνας και κόρης

Bίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Ρόδο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της μητέρας και της κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στα Αφάντου Ρόδου την περασμένη Κυριακή.

Πλήθος κόσμου, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο Κοιμητήριο Ρόδου, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στη 57χρονη Μαρία και την 26χρονη κόρη της Αρμονία.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, αλλά και βουλευτές.

Ρόδος: Πώς έγινε το δυστύχημα - Τι έδειξε η έκθεση της Τροχαίας

Η έκθεση της Τροχαίας για το περιστατικό δίνει νέα στοιχεία, με την ταχύτητα του οχήματος που οδηγούσε ο 44χρονος κατηγορούμενος, τα ίχνη στο οδόστρωμα και η λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η dimokratiki.gr, το όχημα που οδηγούσε ο εμπλεκόμενος οδηγός άφησε ίχνη πλάγιας ολίσθησης μήκους 52,5 μέτρων στην Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, παραπέμπει σε ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης. Ειδικοί εκτιμούν πως το όχημα ενδέχεται να κινούνταν ακόμη και με 140 χλμ./ώρα, ενώ το όριο στο σημείο είναι 60 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στο όχημα στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν χαραγές από τη σύγκρουση, που δείχνουν την πορεία του οχήματος μετά την πρόσκρουση.

Κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση παίζει και ο φωτεινός σηματοδότης, καθώς διαπιστώθηκε δυσλειτουργία σε ένδειξη αριστερής στροφής. Οι Αρχές εξετάζουν αν η βλάβη υπήρχε πριν από το δυστύχημα ή προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.

Οι μαρτυρίες για το ποιος παραβίασε το κόκκινο φανάρι παραμένουν αντικρουόμενες. Ο 44χρονος παραδέχεται ότι κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, υποστηρίζει όμως ότι το όχημα των δύο γυναικών πέρασε με κόκκινο. Αντίθετα, αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να καταθέτει πως η BMW ήταν εκείνη που παραβίασε τον σηματοδότη.

Σε βάρος του οδηγού ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα θάνατο και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.