Τροχαίο Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μάνας και κόρης

Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο

Τι έδειξε η έκθεση της Τροχαίας για το δυστύχημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 13:39 Τέλος οι παλιές ταυτότητες - Μέχρι πότε πρέπει να βγάλετε νέα
20.05.26 , 13:35 Λιθουανία: Συναγερμός μετά από αναφορές για επίθεση με drone
20.05.26 , 13:11 Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Καρκίνο - Προσοχή δύο ημερομηνίες του Μαΐου
20.05.26 , 13:00 «Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ
20.05.26 , 12:44 Σοφία Φιλιππίδου: Τι κάνει σήμερα η ηθοποιός με τις μικρασιατικές ρίζες
20.05.26 , 12:44 Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο
20.05.26 , 12:34 Φτιάξτε στρόμπολι με γέμιση στήθος κοτόπουλο και μανιτάρια
20.05.26 , 12:23 Οσμή Αττική: «Στον Σαρωνικό η πηγή» - Τα τρία επικρατέστερα σενάρια
20.05.26 , 12:13 Μπορεί η «έλλειψη φιλοδοξίας» να μπει ανάμεσά στο ζευγάρι;
20.05.26 , 12:00 Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαίκή Αγορά, στις 25 Μαΐου
20.05.26 , 11:48 Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Ήμουν κομπλεξικό & εσωστρεφές παιδί. Ακόμα είμαι»
20.05.26 , 11:48 Σωτηροπούλου: «Είναι μέρες που είμαι θλιμμένη και ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο»
20.05.26 , 11:47 Ελεονώρα Μελέτη: Το τρυφερό μήνυμα για τα 9 χρόνια με τον Θοδωρή Μαροσούλη
20.05.26 , 11:43 Καρχαρίες στην Ελλάδα: Ποια είδη υπάρχουν και πού εμφανίζονται πιο συχνά
20.05.26 , 11:28 OMODA 9 SHS-P: Για ποιους λόγους ξεχωρίζει
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
ΜasterChef 10: Δύο εξαιρετικά πιάτα, αλλά ένα κερδίζει!
Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»
Χρουσαλά - Πατίτσας: Dinner και Eurovision στο πολυτελές γιοτ τους
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Bίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Ρόδο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρόδο, με πλήθος κόσμου παρόντες.
  • Η έκθεση της Τροχαίας δείχνει ότι ο 44χρονος οδηγός κινείτο με ταχύτητα έως 140 χλμ./ώρα, ενώ το όριο είναι 60 χλμ./ώρα.
  • Δυσλειτουργία φωτεινού σηματοδότη εξετάζεται, με αντικρουόμενες μαρτυρίες για το ποιος παραβίασε το κόκκινο φανάρι.
  • Ο 44χρονος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.
  • Διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή έχουν ασκηθεί κατά του οδηγού.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της μητέρας και της κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στα Αφάντου Ρόδου την περασμένη Κυριακή. 

Ρόδος: «Αρχαία τραγωδία όσα έγιναν»- Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο

Πλήθος κόσμου, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο Κοιμητήριο Ρόδου, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στη 57χρονη Μαρία και την 26χρονη κόρη της Αρμονία.  

Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη

Κηδεία Ρόδο

Πλήθος κόσμου στην κηδεία μητέρας και κόρης στη Ρόδο / Φωτογραφία dimokratiki.gr 

Κηδεία μάνας - κόρης Ρόδος

Στιγμιότυπα από την κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρόδο / Φωτογραφίες rodiaki.gr

Στεφάνια στην κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρόδο

Τροχαίο Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μάνας και κόρης

Στην κηδεία παρευρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, αλλά και βουλευτές. 

Ρόδος: Πώς έγινε το δυστύχημα - Τι έδειξε η έκθεση της Τροχαίας

Η έκθεση της Τροχαίας για το περιστατικό δίνει νέα στοιχεία, με την ταχύτητα του οχήματος που οδηγούσε ο 44χρονος κατηγορούμενος, τα ίχνη στο οδόστρωμα και η λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη να βρίσκονται στο επίκεντρο.  

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η dimokratiki.gr, το όχημα που οδηγούσε ο εμπλεκόμενος οδηγός άφησε ίχνη πλάγιας ολίσθησης μήκους 52,5 μέτρων στην Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, παραπέμπει σε ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης. Ειδικοί εκτιμούν πως το όχημα ενδέχεται να κινούνταν ακόμη και με 140 χλμ./ώρα, ενώ το όριο στο σημείο είναι 60 χλμ./ώρα. 

Παράλληλα, στο όχημα στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν χαραγές από τη σύγκρουση, που δείχνουν την πορεία του οχήματος μετά την πρόσκρουση. 

Κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση παίζει και ο φωτεινός σηματοδότης, καθώς διαπιστώθηκε δυσλειτουργία σε ένδειξη αριστερής στροφής. Οι Αρχές εξετάζουν αν η βλάβη υπήρχε πριν από το δυστύχημα ή προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση. 

Οι μαρτυρίες για το ποιος παραβίασε το κόκκινο φανάρι παραμένουν αντικρουόμενες. Ο 44χρονος παραδέχεται ότι κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, υποστηρίζει όμως ότι το όχημα των δύο γυναικών πέρασε με κόκκινο. Αντίθετα, αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να καταθέτει πως η BMW ήταν εκείνη που παραβίασε τον σηματοδότη. 

Σε βάρος του οδηγού ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα θάνατο και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΡΟΔΟΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top