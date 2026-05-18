Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μητέρα - κόρη στη Ρόδο / Αλήθειες με τη Ζήνα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, με θύματα μία 57χρονη γυναίκα και την 26χρονη κόρη της.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας που παρουσίασε η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, έχει καταγράψει την πορεία του εμπλεκόμενου οχήματος, που συγκρούστηκε με το όχημα των δύο γυναικών που σκοτώθηκαν.

Σε αυτό έχουν καταγραφεί οι στιγμές λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση, με το αυτοκίνητο του 44χρονου οδηγού να φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, πριν πέσει πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, οι οποίες σκοτώθηκαν ακαριαία. Παράλληλα, ακούγεται η εξάτμιση του οχήματος, αλλά και ο ήχος των λάστιχων στο οδόστρωμα, την ώρα του φρεναρίσματος.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Ρόδο - Ποινική δίωξη στον οδηγό

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το ένα όχημα φέρεται να κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Στο αυτοκίνητο του 44χρονου επέβαιναν ακόμη ο γιος του και μία γυναίκα. Και οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

Ο οδηγός συνελήφθη από τις αρχές και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου. Οι κατηγορίες αφορούν επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος.

