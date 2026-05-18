Νέες αποκαλύψεις για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρία στενού φίλου του, ο οποίος υποστηρίζει πως ο «βασιλιάς της ποπ» του είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική του ηλικία.

«Ο Μάικλ Τζάκσον παραδέχτηκε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν παιδί και χρησιμοποίησε μία ανατριχιαστική λέξη για να περιγράψει τις αηδιαστικές πράξεις». Αυτό λέει ο στενός φίλος του αξέχαστου θρύλου της ποπ, Τζέφρι Μαρκ, βραβευμένος παραγωγός με Emmy.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Μαρκ ισχυρίζεται ότι ο καλλιτέχνης τού είχε μιλήσει ανοιχτά για τραυματικές εμπειρίες που βίωσε ως παιδί-θαύμα της μουσικής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, ο MJ αποφάσισε να του ανοιχτεί όταν έμαθε πως και ο ίδιος είχε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις σε μικρή ηλικία. Ο παραγωγός υποστηρίζει πως ο τραγουδιστής περιέγραψε περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς από ενήλικα, χωρίς όμως να τα αντιλαμβάνεται ως κακοποίηση.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Μαρκ, ο Μάικλ Τζάκσον θεωρούσε πως αυτές οι συμπεριφορές ήταν «φυσιολογικές», καθώς είχαν συμβεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

«Ο Μάικλ είπε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν χρησιμοποίησε αυτούς τους όρους, επειδή δεν το θεωρούσε κακοποίηση ή σεξ, αλλά πως “ήταν ώρα για παιχνίδι”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζέφρι Μαρκ.

Οι συγκεκριμένες εξομολογήσεις, όπως αποκάλυψε, έγιναν σε ιδιωτικές συζητήσεις στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των 2000s, κυρίως στην έπαυλη του κοινού τους φίλου και δερματολόγου Άρνολντ Κλάιν στο Λος Άντζελες.

Ο ίδιος πιστεύει πως ο τραγουδιστής κουβαλούσε ένα τεράστιο συναισθηματικό βάρος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, κάτι που -κατά τη γνώμη του- ίσως εξηγεί και τις αμφιλεγόμενες σχέσεις που διατηρούσε αργότερα με ανήλικα αγόρια.

Μάλιστα, ο Μαρκ ξεκαθαρίζει πως δεν θεωρεί ότι ο MJ ήταν «κακός άνθρωπος», αλλά βαθιά τραυματισμένος και συναισθηματικά «παγωμένος» από όσα είχε βιώσει ως παιδί.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ώρα που η νέα βιογραφική ταινία «Michael» γνωρίζει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, παρουσιάζοντας την πορεία του από παιδί-θαύμα σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ταινία δεν περιλαμβάνει ούτε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις του Τζέφρι Μαρκ ούτε τις σοβαρές κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί κατά καιρούς εις βάρος του τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται πως ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε το 2009, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά, αλλά και μια ζωή που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις.