Akylas: Ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα

Η μακροσκελής ανάρτηση κι ο λόγος που δεν πήγε στο Πρωίαν σε είδον

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 16:07 Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
18.05.26 , 16:00 Το πρότυπο του girl boss μου χάρισε μία ωραιότατη υπερκόπωση
18.05.26 , 15:48 Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
18.05.26 , 15:20 Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
18.05.26 , 15:19 MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καθορίσει με τη νίκη της τις εξελίξεις;
18.05.26 , 15:11 Δρ. Κούκος: Συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης τενόντων στον ώμο
18.05.26 , 15:10 Akylas: Ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα
18.05.26 , 15:00 Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
18.05.26 , 14:48 Κρήτη: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της για κακοποίηση του γιου τους
18.05.26 , 14:47 Ελένη Μενεγάκη: Μπήκε σε summer mood - Οι φωτογραφίες με κίτρινο φόρεμα
18.05.26 , 14:47 Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι μια δικαίωση για τον Δημήτρη Κοντόπουλο»
18.05.26 , 14:44 Citroën Racing Formula E: Υποσχόμενη εμφάνιση στον διπλό αγώνα του Μονακό
18.05.26 , 14:40 Πανελλαδικές 2026: Πώς να διαχειριστείς τις τελευταίες ημέρες
18.05.26 , 14:36 Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος
18.05.26 , 14:23 Άγιοι Ανάργυροι: Οι κοινωνικές υπηρεσίες πάνω από την οικογένεια
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της
Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος
Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε ρεπορτάζ για τον Akyla από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas δεν παρευρέθηκε στην προγραμματισμένη του εμφάνιση στην ΕΡΤ λόγω πυρετού και αδυναμίας.
  • Κατέκτησε την 10η θέση στον διαγωνισμό Eurovision 2026 με το τραγούδι Ferto.
  • Ανακοίνωσε ότι χρειάζεται χρόνο για ξεκούραση και επεξεργασία των γεγονότων.
  • Ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του για τη στήριξή τους και εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ήττα.
  • Δεσμεύτηκε να επιστρέψει στην εκπομπή την Πέμπτη 21/5.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, ο Akylas αποκάλυψε τον λόγο που δε βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας, αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Βιέννη, στην προγραμματισμένη του εμφάνιση στην ΕΡΤ, μετά την ολοκλήρωση της Eurovision 2026

Akylas: «Ένιωσα όλο αυτό που χτιζόταν τόσο καιρό ξαφνικά τελείωσε»

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο οποίος κατέκτησε την 10η θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού με το Ferto, εξήγησε πως ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία, ενώ ανέφερε πως χρειάζεται λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί.

Akylas: Ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα

«Καλημέρα καλημέρα. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζένης που αγαπώ @prwianseEidon γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο! Χρειάζεται λίγο χρόνο το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο. 

Το «συγγνώμη» του Akyla που συγκίνησε την Ελλάδα

Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα που μου στέλνετε (δυστυχώς δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω ακόμα όλα). Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο @prwianseEidon για την Πέμπτη 21/5», έγραψε στην ανάρτησή του ο Akylas.

Akylas: Ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα

Η ανάρτηση του Akyla

«Πάλι κουβά. Δεν ξέρω τι να πω αν πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω. Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα, ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό και να ξέρετε πως σε όλο αυτό το ταξίδι εγώ έδωσα το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου, αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα. Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα ευχαριστώ και πάλι για ό,τι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω», δήλωσε ο Akylas στην ΕΡΤ μετά την ήττα του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akylas👾 (@akylas__)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
FERTO
 |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top