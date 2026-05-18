Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, ο Akylas αποκάλυψε τον λόγο που δε βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας, αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Βιέννη, στην προγραμματισμένη του εμφάνιση στην ΕΡΤ, μετά την ολοκλήρωση της Eurovision 2026.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο οποίος κατέκτησε την 10η θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού με το Ferto, εξήγησε πως ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία, ενώ ανέφερε πως χρειάζεται λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί.

«Καλημέρα καλημέρα. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζένης που αγαπώ @prwianseEidon γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο! Χρειάζεται λίγο χρόνο το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.

Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα που μου στέλνετε (δυστυχώς δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω ακόμα όλα). Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο @prwianseEidon για την Πέμπτη 21/5», έγραψε στην ανάρτησή του ο Akylas.

Η ανάρτηση του Akyla

«Πάλι κουβά. Δεν ξέρω τι να πω αν πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω. Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα, ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό και να ξέρετε πως σε όλο αυτό το ταξίδι εγώ έδωσα το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου, αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα. Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα ευχαριστώ και πάλι για ό,τι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω», δήλωσε ο Akylas στην ΕΡΤ μετά την ήττα του.