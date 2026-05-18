Μπορεί όλοι να πίστευαν πως ο γάμος τους θα γίνει στην Πάρο και δημοσιογράφοι είχαν ήδη προετοιμαστεί να κάνουν ταξίδι μέχρι το νησί, ωστόσο, Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα τούς «ξεγέλασαν» και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 16/5 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα. Παρόντες στον γάμο τους ήταν μόνο 10 άνθρωποι, ενώ οι κουμπάροι τους δεν ήταν πρόσωπα της showbiz.

Μέχρι σήμερα η γνωστή ηθοποιός - επιχειρηματίας δεν έχει δημοσιεύσει κάποια φωτογραφία από το γάμο της με τον αγαπημένο της. Βέβαια, πριν λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει βίντεο μέσα από το στούντιο της Σίλιας Κριθαριώτη όπου έκανε πρόβα νυφικού – δείτε την ανάρτησή της.

Η αποκάλυψη της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τον γάμο Οικονομάκου – Τσερέλα

Σήμερα, Δευτέρα 18/5 στο πλατό του Happy Day, σχολιάστηκε αυτός ο γάμος με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να κάνει μια αποκάλυψη. Εξήγησε τον λόγο που μάλλον δεν ήθελαν κάμερες στο μυστήριο.

«Ίσως επειδή φήμες λένε – δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται – λίγο πριν την τελετή ο Μπρούνο βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος. Ενδεχομένως επειδή υπήρχε και αυτή η διαδικασία πριν δεν ήθελαν να υπάρχουν τα φώτα», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, ενώ απάντησε και σε φήμες που έλεγαν πως η Αθηνά Οικονομάκου είναι έγκυος: «Για αυτούς που βιάστηκαν να που ότι είναι έγκυος, οι φωτογραφίες το διέψευσαν. Νομίζω είναι χθεσινές. Με τους κοιλιακούς».

Το νιόπαντρο ζευγάρι ανέβασε φωτογραφίες στα social media μία ημέρα μετά το γάμο. Στο χέρι της Αθηνάς είδαμε και τη βέρα στο δεξί, με την ηθοποιό να μας δείχνει το πολυτελές ξενοδοχείο που έμειναν την πρώτη νύχτα του γάμου τους.