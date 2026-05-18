Σταύρος Φλώρος: Το συγκινητικό του βίντεο μέσα από το νοσοκομείο

«Το “ευχαριστώ” είναι λίγο

Ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε από ταχύπλοο στον Άγιο Δομίνικο - Βίντεο αρχείου κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

  • Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τραυματισμό από ταχύπλοο κατά τη διάρκεια του reality «Survivor».
  • Ανέβασε συγκινητικό βίντεο στο Instagram, ευχαριστώντας τον κόσμο για την υποστήριξή του και στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.
  • Έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρούς τραυματισμούς στον δεξί αστράγαλο, αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.
  • Θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι για χειρουργική αποκατάσταση.
  • Στο πλευρό του βρίσκονται οι δικοί του άνθρωποι και ο συμπαίκτης του Μάνος Μαλλιαρός, που τον βοήθησε κατά την κρίση.

Όλο και καλύτερα πηγαίνει ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από ταχύπλοο σκάφος στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο reality επιβίωσης «Survivor». Χθες, ο 22χρονος, που δεν έχει χάσει το κουράγιο και τη δύναμή του, θέλησε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο για την αγάπη του μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram. 

Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα στο Survivor

Στο βίντεο αυτό, από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου βρίσκεται, ο Σταύρος ήθελε να καθησυχάσει φίλους και υποστηρικτές για την πορεία της υγείας του και να στείλει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, μέσα από το χαμόγελό του που δεν έχει φύγει στιγμή από τα χείλη του. 

«Επιτέλους ήρθε η ώρα για να κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα σε μένα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου. Μου έχετε δώσει πάρα πολλή δύναμη και γι’ αυτό χαμογελάω τόσο πολύ. Μου έχετε δώσει πάρα πολλή αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεώ», είπε αρχικά ο Σταύρος Φλώρος και συνέχισε:

«Τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν, ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μάνο Μαλλιαρό. Ότι και να πω για εσένα αδελφέ μου είναι λίγο. Αυτό που μας ενώνει από δω και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».

Στη λεζάντα μάλιστα που συνόδευε την ανάρτησή του ο νεαρός έγραψε:

«Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε όλη αυτή την αγάπη που έχω λάβει, πραγματικά το όλο συμβάν, πρόκειται για θαύμα. Σας ευχαριστώ όλους σας που μου χαρίσατε αυτό το χαμόγελο».

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο στο πλαίσιο του reality Survivor μαζί με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό. Ένα ταχύπλοο τουριστικό σκάφος τον χτύπησε, με αποτέλεσμα οι προπέλες του να ακρωτηριάσουν το αριστερό του πόδι από το γόνατο και να τραυματίσουν σοβαρά τον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού. 

Η ζωή του πλέον, αν και έχασε πάρα πολύ αίμα, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά του σε ειδικό στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου θα χειρουργηθεί από Έλληνα χειρουργό για την αποκατάσταση του τραύματος στον αστράγαλό του. 

Στο πλευρό του βρίσκονται οι δικοί του άνθρωποι, αλλά και ο παρουσιαστής του Survivor Γιώργος Λιανός. Αγωνία για τον 22χρονο και από τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος ήταν εκείνος που τον κράτησε πάνω από το νερό, έβαλε τις φωνές και το ταχύπλοο επέστρεψε, ώστε να μεταφερθεί ο Σταύρος στη στεριά με ακατάσχετη αιμορραγία και από εκεί στο νοσοκομείο. 

Ο ίδιος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά η σκέψη του είναι μόνο στον φίλο του, με τον οποίο πλέον τον συνδέει ένας ιδιαίτερος δεσμός μετά από αυτή την περιπέτεια. 

