Δύο παίκτες, η Μαρία και ο Γιώργος, βρέθηκαν μία μόλις ερώτηση μακριά από την είσοδό τους στο 1% Club, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο των 30.000 ευρώ.

Και οι δύο επέλεξαν να ρισκάρουν, αρνούμενοι ευγενικά την πρόταση του Πέτρου Πολυχρονίδη να αποχωρήσουν από το πλατό με 1.500 ευρώ ο καθένας εξασφαλισμένα.

Τελικά, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, το ρίσκο δεν τους βγήκε, καθώς κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να δώσει τη σωστή απάντηση στην τελευταία και πιο δύσκολη ερώτηση του παιχνιδιού.

1% Club: Ο Γιώργος απάντησε την τελευταία ερώτηση στην τύχη

Ο Γιώργος παραδέχτηκε πως απάντησε στην τύχη, η οποία στο πιο κρίσιμο σημείο φαίνεται πως δεν ήταν με το μέρος του. Η Μαρία, από την άλλη, έφτασε πολύ κοντά στη σωστή λύση, βρίσκοντας τα δύο από τα τέσσερα νούμερα.

1% Club: Η Μαρία βρέθηκε μια ανάσα μακριά από τα 30.000 ευρώ

Μπορεί να μην κατάφεραν να φύγουν με το μεγάλο έπαθλο, ωστόσο οι δυο τους έφτασαν μέχρι τον μεγάλο τελικό, αφήνοντας εκτός στη διαδρομή αρκετούς δυνατούς αντιπάλους και κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.