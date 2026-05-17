Από τη Νοτιοανατολική Ασία έως τη γενέτειρα ενός παγκόσμιου αυτοκινητικού συμβόλου. Η ομάδα από τη Μαλαισία του ταξιδιωτικού και περιβαλλοντικού project “Trip4Trees” πραγματοποίησε μια ξεχωριστή στάση στο εργοστάσιο της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στο Αννόβερο, στο πλαίσιο ενός εντυπωσιακού ταξιδιού γύρω από τον κόσμο.

Με δύο ιστορικά VW Bulli, οι λάτρεις των κλασικών Volkswagen κάλυψαν περίπου 20.000 χιλιόμετρα, διασχίζοντας συνολικά 18 χώρες μέσα σε 60 ημέρες. Η επίσκεψή τους είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική χρονιά για το εργοστάσιο του Αννόβερου, το οποίο εφέτος γιορτάζει 70 χρόνια παραγωγής. Από το 1956, το Αννόβερο αποτελεί τον τόπο όπου κατασκευάζεται το Bulli, ένα μοντέλο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ελευθερία, την αξιοπιστία, την πρακτικότητα και την παγκόσμια κουλτούρα της μετακίνησης.

Τα δύο VW Bus πρώτης γενιάς ανήκουν στα έτη μοντέλου 1960 και 1963. Για τους ιδιοκτήτες τους, όμως, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ιστορικά οχήματα. Το Bulli του 1963 ονομάζεται “Suria”, από τη σύζυγο του Muhammad Syahmi, ενώ το δεύτερο, με έτος μοντέλου 1960, φέρει το όνομα “Chembozhi”, ως φόρο τιμής στη μητέρα του οδηγού του, Muthiah Jeyakumaran.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τη Μαλαισία στα τέλη Φεβρουαρίου και συνεχίστηκε μέσω Ταϊλάνδης προς την Ευρώπη. Παρά την ηλικία των δύο οχημάτων, το ταξίδι ολοκληρώθηκε χωρίς βλάβες, αναδεικνύοντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο την αντοχή και τη διαχρονική αξιοπιστία των ιστορικών Bulli.

Κατά την επίσκεψή της στο εργοστάσιο, η ομάδα του “Trip4Trees” είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη σύγχρονη παραγωγή της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Σήμερα, στο Αννόβερο κατασκευάζονται μοντέλα όπως το Multivan, το California και το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz, ενώ στο ίδιο εργοστάσιο θα παράγεται και το αυτόνομο ID. Buzz AD, το Bulli του μέλλοντος. Παράλληλα, μέσα στη χρονιά αναμένεται ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, καθώς το 11 εκατομμυριοστό όχημα πρόκειται να βγει από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Η ομάδα επισκέφθηκε επίσης το τμήμα Volkswagen Commercial Vehicles Oldtimer, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Bulli συναντήθηκαν με μοναδικό τρόπο. Εκεί, οι επισκέπτες από τη Μαλαισία γνώρισαν σπάνια εκθέματα και ιστορικά οχήματα, ανάμεσά τους και ένα εντυπωσιακό LEGO VW Bus, κατασκευασμένο από περισσότερα από 400.000 τουβλάκια.

Στον πυρήνα του “Trip4Trees” βρίσκεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η πρωτοβουλία συνδυάζει τα ταξίδια με ιστορικά VW Bulli με δράσεις αναδάσωσης και προστασίας του κλίματος, προωθώντας την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων. Αντίστοιχα, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στηρίζει ενεργά δράσεις φύτευσης δέντρων και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. Τα τελευταία 15 χρόνια, περισσότερα από 150.000 δέντρα έχουν φυτευτεί κοντά στα εργοστάσια της μάρκας στο Poznań και στη Września της Πολωνίας, στο πλαίσιο περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Μετά την επίσκεψη στο εργοστάσιο, η ομάδα παρέμεινε στο Αννόβερο για να συμμετάσχει στο παραδοσιακό “Maikäfertreffen”, μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις φίλων των κλασικών Volkswagen. Εκεί, τα δύο ιστορικά Bulli έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα κατά την είσοδό τους στη σκηνή. Η ομάδα “Trip4Trees” θα δώσει το παρών και στο VW Vintage Meeting στο Hessisch Oldendorf, από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, όπου οι φίλοι των κλασικών Volkswagen θα έχουν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν από κοντά.