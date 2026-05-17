Θλίψη στην Κοζάνη: Βρέθηκε η σορός του 78χρονου που αγνοούνταν επί μέρες

Έπασχε από άνοια και αγνοούνταν από τις 6/5.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 19:19 Τραγωδία στο Πέραμα: Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μοτοσικλέτας
17.05.26 , 18:41 Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα
17.05.26 , 18:00 Baduanjin: Η αρχαία κινεζική άσκηση που μειώνει την αρτηριακή πίεση
17.05.26 , 18:00 Chios -Kythira Pass: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για τα vouchers 300 & 250 ευρώ
17.05.26 , 17:57 Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
17.05.26 , 17:29 Μετά την ΑΕΛ υποβιβάστηκε και ο Πανσερραϊκός
17.05.26 , 17:18 Θλίψη στην Κοζάνη: Βρέθηκε η σορός του 78χρονου που αγνοούνταν επί μέρες
17.05.26 , 17:15 Ανακαινίζω 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και ποιοι παίρνουν έως 36.000€
17.05.26 , 16:57 Γιορτή στην ογκολογική μονάδα παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»
17.05.26 , 16:44 Akylas: Η συγκίνηση on camera κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα
17.05.26 , 16:10 Βασίλης Μηλιώνης: Το ευτράπελο που του συνέβη στη μέση του πουθενά
17.05.26 , 16:00 Η «γενιά-σάντουϊτς» φροντίζει ταυτόχρονα παιδιά και άρρωστους γονείς
17.05.26 , 15:52 Eurovision: Με χειροκροτήματα η αναχώρηση του Akyla από τη Βιέννη
17.05.26 , 15:03 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 18/5/2026 - 24/5/2026
17.05.26 , 14:50 Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027 - Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030»
Σκότωσαν τη 2χρονη κόρη τους αφού πρώτα την κρατούσαν σε φέρετρο
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Αυτός είναι ο λόγος που η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κοζάνη: Βρέθηκε Η Σορός Του 78χρονου Που Αγνοούνταν
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 17/5 στην Κοζάνη και συγκεκριμένα, στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, καθώς βρέθηκε η σορός του 78χρονου Στέργιου που έπασχε από άνοια και αγνοούνταν από τις 6/5.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kozanimedia, η οικογένεια του 78χρονου ενημέρωσε σχετικά τις αστυνομικές αρχές και σύντομα θα υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η έκκληση των συγγενών πριν βρεθεί ο άτυχος 78χρονος

Μέσα από την εκπομπή του «Φως στο Τούνελ», οι συγγενείς του την Παρασκευή 15/5 έκαναν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να βοηθήσει.

«Ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί, όπως κάθε μέρα. Ήπιαμε μαζί τον καφέ μας και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα τα ρούχα και ο σύζυγός μου καθόταν εδώ. Μπήκα για λίγο μέσα να μαγειρέψω και όταν ξαναβγήκα, είχε εξαφανιστεί. Από εκείνη την στιγμή τρελαθήκαμε από την αγωνία μας. Όλο το χωριό βγήκε να τον ψάξει. Μικρά παιδιά φώναζαν στους δρόμους “Στέργιο, πού είσαι;”. Είχαμε ελπίδες ότι θα βρεθεί κάποιο ίχνος, αλλά τίποτα. Την επόμενη μέρα έφεραν και ειδικά σκυλιά, όμως ούτε τότε βρέθηκε κάτι. Είμαστε παντρεμένοι από το 1969. Κάθομαι και κοιτάζω γύρω μου νομίζοντας πως θα τον δω να επιστρέφει. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Αχ Θεέ μου», λέει σπαρακτικά η σύζυγός του, Σταματία Βλάχου, από την αυλή του σπιτιού τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΖΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top