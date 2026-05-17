Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027 - Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030»

Η ομιλία στο συνέδριο της ΝΔ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, προγραμματίζοντας μια 3η κυβερνητική θητεία για την Ελλάδα του 2030.
  • Επισήμανε την ανάγκη για ισχυρή οικονομία και υπογράμμισε τις επιτυχίες της κυβέρνησης, όπως η δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας.
  • Αναφέρθηκε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και έργα υποδομής, τονίζοντας την προτεραιότητα της σταθερότητας σε έναν αβέβαιο κόσμο.
  • Εξέφρασε την αποφασιστικότητα της ΝΔ να παραμείνει ενωμένη και να προχωρήσει σε δράσεις για την κοινωνία.
  • Κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να επικοινωνούν με την κοινωνία και να μεταφέρουν το μήνυμα του συνεδρίου.

«Από τα 16 συνέδρια της ΝΔ τα 7 έχουν οργανωθεί υπό την προεδρία μου. Είμαι εδώ ως ένας από τους 3200 συνέδρους και παρατηρητές που έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Πριν από δύο ημέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς στο τιμόνι. Αναφέρθηκα στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον διεθνή ορίζοντα κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα. Περιέγραψα τις κεντρικές κατευθύνσεις για μία 3η κυβερνητική θητεία. Μόνο μέσα από αυτή περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου της ΝΔ.

Μητσοτάκης 1

«Θυμήθηκα και τη δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986 στο 2ο συνέδριο της ΝΔ, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές και χαράκτηκε η πορεία που θα έφερνε νίκες. Πέρασα και τώρα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη. Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα απομένουν να γίνουν, υγιή προβληματισμό για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, ανησυχία για την παγκόσμια αβεβαιότητα και εσωτερική τοξικότητα. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας.

Μητσοτάκης 2

«Συζητήσαμε για ένα σύγχρονο κράτος, μιλήσαμε για τα μεγάλα έργα υποδομής με την Ελλάδα να έχει μετατραπεί σε απέραντο εργοτάξιο, ενεργειακά έργα που αποδεικνύεται το δυνατό χαρτί, εστιάσαμε στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Η πιο καθοριστική από τις διαφορές μας από τις άλλες δυνάμεις είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε τις προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Ποιο άλλο κόμμα έχει δυνατότητα, διάθεση, επιθυμία να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιστρατευθεί για να γίνει το κράτος καλύτερο και να βάλουμε πλαίσιο ώστε να είναι στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πολλές από τις σκέψεις που κατατέθηκαν τελικά θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας», συμπλήρωσε και επισήμανε : «Το συνέδριό μας δεν αθροίζει μονολόγους αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Όταν η ΝΔ ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα, όταν η ΝΔ νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Η δική μας συσπείρωση δεν είναι εντολή που δίνεται από την κορυφή, είναι επιλογή από την καρδιά, από τις αξίες μας, από τις διεκδικήσεις του αύριο».

Μητσοτάκης 3

«Να θυμίσω το 2019 ποιος ήταν ο πρώτος στόχος; Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας με την ανεργία στο 18%. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας. Δεν ήταν εύκολο», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είπε πως είναι ένεση αισιοδοξίας η νέα πραγματικότητα που πολλοί νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό τώρα θέλουν να επιστρέψουν.

«Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που σήκωσαν οι προηγούμενες γενιές. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος, είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του», τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στην αύξηση των επενδύσεων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στην αύξηση του μέσου μισθού, στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Μητσοτάκης 4

«Τα είπαμε και τα κάναμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάχωμα στην ακρίβεια», επισήμανε.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Διαχωρίζω τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Από τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του ταμείου ανάκαμψης. Τα έργα θα τα δείτε να εγκαινιάζονται και θα είναι εκατοντάδες. Χρέος μας είναι εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού οι οποίες είναι σημαντικές αλλά δεν είναι ατελείωτες», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του μείωσε μία σειρά από φόρους στους οποίους αναφέρθηκε αναλυτικά.

Μητσοτάκης 5

«Όλες αυτές είναι σημαντικές επιτυχίες, συχνά τις ξεχνάμε. Ακούω, τι άλλο θα δώσετε;. Αυτά που μπορούμε αλλά μην ξεχνάμε αυτά που έχουμε κάνει τα οποία δεν είναι λίγα. Μόνιμες παρεμβάσεις», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην υγεία, στην εκπαίδευση.

«Είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο και κάθε φορά που ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας είναι παρούσα και εκκενώνει», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον νέο ΕΦΚΑ, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και είπε πως αυτά τα πρόσθετα έσοδα επιτρέπουν να υπάρχουν πλεονάσματα για τη στήριξη της κοινωνίας και χρηματοδοτούν τα μαχητικά ραφάλ και τις μπελαρά.

«Αυτό το συμβόλαιο αλήθειας που υπογράψαμε πρέπει να ξαναγραφτεί ως συμβόλαιο αποτελέσματος. Δίπλα στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών μας, να ανοίξουμε έναν τρίτο που θα μας οδηγήσει «μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030. Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, να κερδίσουμε 3η τετραετία. Να συνδιαμορφώσουμε έναν Οδικό Χάρτη με τρεις προτεραιότητες : Η πρώτη είναι η ευημερία που θα φθάνει σε όλους. Η ανεργία θα φτάσει στο 6%. Δεύτερη είναι μια πατρίδα ασφαλής. Τρίτη η θεσμική «αναγέννηση» του κράτους και της δημόσιας ζωής, με αιχμή όχι μόνο ένα νέο Σύνταγμα αλλά και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε να σχεδιάσουμε μαζί με την κοινωνία το μέλλον κάποιοι επιχειρούν να μας γυρίσουν στο παρελθόν», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης 6

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η ΝΔ είναι πρώτη και η πρωτιά συνδυάζεται με μία λέξη, με τη λέξη «ευθύνη» που σημαίνει δουλειά και αποτέλεσμα. Για τους λαϊκιστές, τους πατριώτες του καναπέ , τους αφήνουμε αιχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη. Όσον αφορά αυτούς που μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά ας τους θυμίσουμε τις μεγάλες επιτυχίες. Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες , σε όλους τους Έλληνες», πρόσθεσε.

«Η ΝΔ είναι η παράταξη των πολλών. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε, ας ρίξουν μια ματιά εδώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σημαία της νίκης θα έχει πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Το 16ο συνέδριο απέδειξε την πολιτική ισχύ αυτών των ιδεών, της πατριωτικής, λαϊκής, φιλελεύθερης δύναμης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 52 χρόνια. Γιατί ξανά ΝΔ; Γιατί έχουμε σταθερή πυξίδα, γιατί έχουμε σύνθημα «το είπαμε , το κάναμε», δεν διαλέγουμε αντίπαλο, δικοί μας εχθροί τα προβλήματα. Δεν είναι κομματικός σκοπός η νίκη της ΝΔ, είναι εθνική ανάγκη. Ώστε να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω και δεν θα βιώσει ο τόπος καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ και ας αποφασίσει καθένας ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευθεί τα εθνικά συμφέροντα.

«Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημμα των επομένων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Φάμελλος ή Κωνσταντοπούλου. 'Ακουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή έθεσα ένα ερώτημα. Αν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει, ποιος θα συνεννοηθεί. Αυτά δεν είναι δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες. Είναι χρέος μου να καταθέσω δημόσια αυτή τη θεση. Δεν είναι δουλειά μου να ωραιοποιώ καταστάσεις. Διαφορετικά δεν θα διέφερα από τους θυμωμένους αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μας», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Και τώρα δράση. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από αύριο η θέση όλων είναι έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε εκεί τη φωτιά αυτού του συνεδρίου. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030».
 

