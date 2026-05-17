Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν στην τρώγλη

Κυκλοφορούσαν γυμνά, σύμφωνα με γείτονες

Τι είπε ο παππούς των τριών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους στο Star - Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών βρέθηκαν υποσιτισμένα σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.
  • Οι γονείς τους συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκων, ενώ οι γείτονες ανέφεραν ότι τα παιδιά κυκλοφορούσαν γυμνά στους δρόμους.
  • Η οικογένεια είχε δεχθεί καταγγελίες στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από τις κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Ο παππούς των παιδιών υποστήριξε ότι η οικονομική ανέχεια είναι η αιτία των συνθηκών διαβίωσης και ζήτησε βοήθεια αντί για φυλάκιση.
  • Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι δεν προέκυψε κακοποίηση, αλλά τα παιδιά ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» φιλοξενούνται από χθες τα τρία αδελφάκια, 7, 5 και 3 ετών, που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους. Οι γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκων, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας μετά από ανώνυμη καταγγελία. Αυτό που αντίκρισαν δεν το χωρούσε ο νους του. Το διαμέρισμα ήταν βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια και μούχλα. Στην ταράτσα υπήρχαν μπάζα και παιδικά κρεβάτια. Στο μπαλκόνι τα παιχνίδια των παιδιών ήταν μέσα στη σκόνη, ενώ πεταμένα ήταν βρώμικα ρούχα. Τις απάνθρωπες αυτές συνθήκες τις γνώριζαν φαίνεται όλοι στη γειτονιά, αφού και πριν από δύο χρόνια είχαν κάνει καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. 

Τότε είχαν γίνει κάποιες συστάσεις στους γονείς και είχαν ενημερωθεί και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου, όμως, όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρξε καμία βελτίωση. 

Ο παππούς των παιδιών είπε πως κοινωνική λειτουργός είχε πάει στο σπίτι και είχε δει πού μένουν αυτά τα παιδιά. Είχε συνομιλήσει με τους γονείς, αλλά δεν είχε γίνει καμία ενέργεια. 

Δημογλίδου: «Τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε αποκάλυψε ότι τα παιδιά δεν ήταν κακοποιημένα, αλλά ήταν υποσιτισμένα. 

«Όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί», είπε η κ. Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια η οικογένεια δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία, καθώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. 

Αναφερόμενη τόσο στην υπόθεση των Αγίων Αναργύρων, όσο και στην παρόμοια του Περιστερίου, είπε πως οι αστυνομικοί μίλησαν με τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι παραδέχθηκαν όντως πως αυτές δεν είναι συνθήκες για να ζουν όχι μόνο παιδιά, αλλά και οι ίδιοι. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι δεν ήταν σε θέση να μετακομίσουν σε άλλο σπίτι με καλύτερες συνθήκες. 

Δεν είναι βέβαια γνωστό αν απευθύνθηκαν στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για βοήθεια. 

«Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ξεκάθαρη έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και μάλιστα η αστυνομία στη συνέχεια κοινοποιεί στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια ενημερώνονται και από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Τουλάχιστον εμείς, με αυτές τις δύο οικογένειες δεν έχουμε ξαναβρεθεί με κάποιο τρόπο», είπε η κ. Δημογλίδου.

Άγιοι Ανάργυροι: «Κυκλοφορούσαν γυμνά στους δρόμους»

Γείτονες από την άλλη αποκάλυψαν ότι τα παιδιά κυκλοφορούσαν γυμνά μέσα στους δρόμους, ακόμα και τον χειμώνα. Πήγαιναν σχολείο, αλλά υποσιτίζονταν, καθώς μόνο ο πατέρας εργαζόταν, ενώ η μητέρα, αν και έμενε στο σπίτι, δε φαινόταν να ασχολείται ιδιαίτερα με τη φροντίδα τους. 

Κάποιο μάλιστα είπαν ότι όταν ήταν πιο μικρά τα άκουγαν να κλαίνε μέσα στη νύχτα, όμως κανείς από τους δύο γονείς δεν ξυπνούσε για να τα πάρει αγκαλιά και να τα ηρεμήσει. 

Άγιοι Ανάργυροι: «Βοήθεια θέλουν, όχι φυλακή»

Ο παππούς των παιδιών από την πλευρά του ξέσπασε, λέγοντας πως η οικονομική ανέχεια φταίει που τα εγγόνια του και τα παιδιά του ζούσαν σε αυτές τις συνθήκες. 

«Είναι και η φτώχεια, είναι και τα λεφτά στη μέση, τους είχαν κόψει επίδομα. Να ταΐσει τα παιδιά του ή να πληρώσει ρεύματα κι αυτά; Άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στις δεκαπέντε μέρες δεν έχεις άλλα λεφτά, έχουν τελειώσει. Βοήθεια θέλουν, όχι φυλακή», είπε. 

«Σαν παππούς ερχόμουνα και έβλεπα το σπίτι. Δύο φορές το έχει φτιάξει επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρηδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο, παγωτά κι αυτά, και πάνε και με τα χέρια πάνω στον τοίχο. Το είχε φτιάξει δύο φορές, τρεις φορές ο άνθρωπος. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, με το ντύσιμό τους, δεν ήταν παιδιά κακοποιημένα», συνέχισε, ενώ υποστήριξε πως ο ίδιος είχε κάνει κάποια σχόλια για την καθαριότητα στο σπίτι, αλλά οι γονείς φρόντιζαν και δεν παραμελούσαν τα παιδιά.

