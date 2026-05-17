Η πραγματικότητα είναι μια. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στη Ελλάδα πολλές Κινέζικες μάρκες αυτοκινήτων . Άλλες γνωστές και άλλες άγνωστες. Καλό θα ήταν να πούμε λίγα λόγια για την Changan το μοντέλο της οποίας δοκιμάζουμε. Η Changan Automobile διαθέτει έξι μάρκες στο χαρτοφυλάκιο της και είναι ένας από τους 4μεγαλύτερους ομίλους παραγωγής αυτοκινήτων στην Κίνα. Με 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή αυτοκινήτων η Changan Automobile εξελίχθηκε από πρωτοπόρος της σύγχρονης κινέζικης βιομηχανίας σε μια παγκόσμια ευρείας αποδοχής μάρκα αυτοκινήτων.

Συνεπώς αυτό αε καθησυχάζει όσον αφορά την πιστότητα αλλά και την ποιότητα των αυτοκινήτων που κατασκευάζει. H Changan αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τον όμιλο Βασιλάκη ο οποίος αποτελεί εγγύηση για την παρουσία της μάρκας και την εξυπηρέτηση του δικτύου της μάρκας. Ελάτε να δοκιμάσουμε μαζί το νέο εντυπωιακό Changan Deepal S05 272 PS Panorama.

Το Changan Deepal S05 όπως το S07, έχει σχεδιαστεί στο Τορίνο στο ευρωπαϊκό σχεδιαστικό κέντρο της Changan με τη συμβολή μάλιστα του Έλληνα σχεδιαστή Γιώργου Κούκου με στόχο να μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια εμπειρία. Ξεκινώντας από την φουτουριστική σχεδίαση και τις έξυπνες τεχνολογίες έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ασφάλεια, . Διαθέτει αεροδυναμικό προφίλ, frameless παράθυρα και φωτιστικά σώματα LED υψηλής αισθητικής. Μπροστά το μακρύ καπό και έντονα κεκλιμένο μπροστινό παρμπρίζ, σε συνδυασμό με τις καθαρές επιφάνειες την κλειστή μάσκα και τα λεπτά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led δίνουν ένα φουτουριστικό αποτέλεσμα.

Κοιτώντας από το πλάι έχεις την αίσθηση ότι η οροφή μοιάζει να αιωρείται λόγω του μαύρου φινιρίσματος στις πίσω κολώνες Οι μεγάλοι τροχοί «γεμίζουν» τους φουσκωμένους θόλους ενώ οι πόρτες δεν διαθέτουν πλαίσια. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια είναι το φωτιζόμενο λογότυπο στην πίσω αριστερή κολόνα το οποίο έχει την λειτουργία του δείκτη φόρτισης,

Στο πίσω μέρος, υπάρχει επίσης μια φουτουριστική σχεδίαση η οποία χαρακτηρίζεται από την ενιαία φωτεινή λωρίδα η οποία ενώνει τα λεπτά φωτιστικά σώματα. LED δημιουργεί μια καθαρή και σύγχρονη εικόνα. Η αεροτομή με τρίτο φως φρένων ολοκληρώνει την σπορτίβικη σχεδίαση Όλες αυτές οι επιλογές δίνουν αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,25 ο οποίος βελτιώνει την αυτονομία και την αποδοτικότητα.

Στο εσωτερικό με την πρώτη ματιά εντοπίζεις την κατασκευής η οποία βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με προσοχή στις λεπτομέρειες η οποία πλησιάζει αυτή της Premium κατηγορίας. Το ταμπλό είναι κατασκευασμένο με μαλακά υλικά όπως και τα πάνελ στις πόρτες. Ο εξοπλισμός άνεσης και πολυτέλειας χαρακτηρίζεται πλήρης με vegan δερμάτινα καθίσματα, τα οποία διαθέτουν θέρμανση,είναι αεριζόμενα και έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις..

Επιλογή της εταιρείας , πρωτόγνωρη είναι να μην τοποθετήσει πίνακα οργάνων δηλαδή μια ψηφιακή οθόνη αλλά ένα εκπληκτικό Head-up Display στην έκδοση Ultra της δοκιμής όπου προβάλλονται η ταχύτητα, τα όρια ταχύτητας του Κ.Ο.Κ. και η ηλεκτρική αυτονομία. Όλες δηλαδή οι απαραίτητες πληροφορίες για να μην αποσπάται η προσοχή σου από τον δρόμο.

Στο κέντρο του ταμπλό συναντάμε την κεντρική οθόνη αφής των 15,6 ιντσών με εξαιρετική ευκρίνεια στα γραφικά και μεγάλη ταχύτητα απόκρισης. Είναι τύπου Sunflower», καθώς την στιγμή που ενεργοποιείς το αυτοκίνητο, στρέφεται προς σε εσένα όταν καθίσεις στην θέση του οδηγού. Υπάρχει η δυνατότητα στροφής και τον συνοδηγό, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την χρήση της.

Μέσω της οθόνης ελέγχεις τα πάντα όπως είναι τα αλάρμ, οι υαλοκαθαριστήρες ο κλιματισμός , τα φώτα, την πανοραμική ηλιοροφή ή ακόμη και τα προγράμματα οδήγησης .Το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης διαθέτει ηχοσύστημα με 14 ηχεία και υπάρχει συνδεσιμότητα με Apple CarPlay, Android Auto, ακόμη και δυνατότητα εγγραφής μέσω κάμερας της διαδρομής.

Υπάρχει ακόμη ασύρματη φόρτιση 50 Wγια το κινητό. Πάντως πρέπει να αφιερώσεις στην αρχή αρκετό χρόνο για να εξοικειωθείς με την οθόνη καθώς διαθέτει τεράστιο αριθμό λειτουργιών. Στο κάτω μέρος της έχουν τοποθετήσει μπάρα συντομεύσεων για ο άμεση πρόσβαση σε βασικές ρυθμίσεις, σε μια προσπάθεια να αποφύγεις την πρόσβαση σε υπό-μενού.

Όσον αφορά την ασφάλεια, η κάμερα των 360 μοιρών σου επιτρέπει να αποφύγεις δυσάρεστες επαφές τόσο κατά το παρκάρισμα όσο και διασχίζοντας στενά δρομάκια μέσα στην πόλη .Το Deepal S05 διαθέτει μια πλήρη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS),η οποία μεταξύυ άλλων διαθέτει: Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB) για οχήματα, πεζούς και ποδηλάτες, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, ανίχνευση τυφλού σημείου, έξυπνη προσαρμογή ταχύτητας, σύστημα ανίχνευσης προσοχής οδηγού.

To Deepal S05 είναι ένα επιβλητικό SUV μήκους 4,59 m, πλάτους 1,90 και ύψους 1,60 m, με μεταξόνιο 2,88 m. Διαστάσεις που το τοποθετούν στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας C-SUV. και σε προδιαθέτουν για την άνεση των εσωτερικών χώρων

Ως οικογενειακό SUV προσφέρει άνετους χώρους για 5 επιβάτες οι οποίοι έχουν ακόμη μεγαλύτερη την αίσθηση ευρυχωρίας χάρη στην πανοραμική οροφή, με ηλεκτρικό σκίαστρο που ανοιγοκλείνει ακόμη και με φωνητικές εντολές.

Για τις αποσκευές τους υπάρχουν στο πόρτ-μπαγκάζ διαθέσιμα 492 λίτρα. Μπροστά το frunk έχει διαθέσιμα 159 λίτρα χώρος που αρκεί για να βάλεις μια μικρή βαλίτσα και όχι μόνο τα καλώδια φόρτισης

Το Deepal S05 ξεκινά με την τοποθέτηση του μοχλού ταχυτήτων στην θέση D μέσω του διακόπτη που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι. Στην καρδιά του υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας 272 ίππων, με μέγιστη ροπή 290 Nm, που προσφέρει πολύ καλές επιδόσεις και κιβώτιο ταχυτήτων μονής σχέσης που μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς.

Τροφοδοτείται με ενέργεια από μπαταρία ιόντων λιθίου LFP με συνολική χωρητικότητα 68,8 kWh (68 kWh ωφέλιμη). Στην διάθεση μας υπήρχαν τρία προγράμματα οδήγησης το οικονομικό Eco. το ισορροπημένο Normal και το Sport με το οποίο όλα γίνονται πιο άμεσα. Στο σπορ πρόγραμμα οδήγησης τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,5 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Η αντλία θερμότητας και το έξυπνο σύστημα ανάκτησης ενέργειας με αναγεννητική πέδηση λειτουργούν προς όφελος της οικονομίας ενέργειας και της μεγαλύτερης αυτονομίας. Η ηλεκτρική αυτονομία των 485 χιλιομέτρων επιτυγχάνεται μέσα στην πόλη ενώ σε μικτές συνθήκες δηλαδή μέσα στην πόλη αλλά και ανοιχτό δρόμο κυμαίνεται περίπου στα 425 χιλιόμετρα. Η μέση κατανάλωση είναι περίπου στα 15,9 kWh/100 χλμ.

Όσον αφορά την διάταξη των αναρτήσεων αυτή είναι γόνατα Μακφέρσον μπροστά με multi-link πολλαπλούς συνδέσμους πίσω με σχετικά σφιχτή ρύθμιση Αν και οι αλουμινένιοι τροχοί είναι διαστάσεων 245/45-R20 καταφέρνει να φιλτράρει ικανοποιητικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος.

Το σύστημα διεύθυνσης με κύκλο στροφής 11,6 μ. είναι βαρύ όσο πρέπει και προσφέρει καλή πληροφόρηση και μεγάλη κατευθυντικότητα. Στον αυτοκινητόδρομο το Deepal S05 προσφέρει άνετες και ξεκούραστες διαδρομές στους επιβάτες ακόμη και μετά από πολύωρα ταξίδια.

Η σφιχτή ανάρτηση των αναρτήσεων περιορίζουν τις κλίσεις στις κλειστές καμπές των επαρχιακών δρόμων ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα κάνουν εμφανή την παρουσία τους όταν υπερβείς τα όρια συγκρατώντας τις όποιες υπερβολές σου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το νέο Changan Deepal S05 272 PS Panorama δείχνει και είναι ιδιαίτερα στιβαρό στον δρόμο και παραπέμπ καθαρά η πποιότητα κύλισης σε μοντέλα premium κατηγορίας

Η κίνηση σε χωματόδρομους και σε πιο ανώμαλα μονοπάτια δεν είναι απαγορευτική λόγω των 169 mm απόστασης από το έδαφος σε συνδυασμό με το «θωρακισμένο» πάτωμα .Το σύστημα πέδησης έχει αντοχή και υψηλή απόδοση με την ακινητοποίηση από 100-0 χλμ./ώρα σε 36 μέτρα.

Για την φόρτιση της μπαταρίας το ηλεκτρικό κύκλωμα υποστηρίζει φόρτιση σε ταχυφορτιστή AC με μέγιστη ισχύ έως 11 kW και έως 200 kW σε DC, Στην δεύτερη περίπτωση η πλήρωση της μπαταρίας από το 10 έως το 80% γίνεται σε 23 λεπτά,

Από το 30% έως το 80% ο χρόνος φόρτισης είναι μόλις 15 λεπτά. Η απλή φόρτιση διαρκεί 7,5 ώρες από σε 11 kW, με στάνταρ είναι η αντίστοιχη υποδοχή. Επιπλέον το σύστημα υποστηρίζει απευθείας αμφίδρομη φόρτιση V2L (Vehicle-to-Load) ηλεκτρικών συσκευών ισχύος έως και 6 kW,

Σε τελική ανάλυση το ο Changan Deepal S05 είναι ένα ηλεκτρικό SUV με δυναμική σχεδίαση που έχει και ελληνική υπογραφή στο κέντρο σχεδιασμού στο Τορίνο. Μας εξέπληξε ευχάριστα καθώς διαθέτει εντυπωσιακή σχεδίααση, πλουσιότατο εξοπλισμό, στιβαρότητα, και υψηλή ποιότητα κατασκευής. Με κορυφαία τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας μπαίνει στην premium κατηγορία με ιδιαίτερα προσιτές τιμές για αυτά που προσφέρει.

Η τιμή εκκίνησης του DEEPAL S05 στην ελληνική αγορά είναι 32.990 ευρώ συνδυάζοντας την προωθητική ενέργεια Changan EV Bonus, 2.000 και την κρατική επιδότηση των 3.000ευρώ. Το Changan DEEPAL S05 διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Max και Ultra, ενώ στην κορυφαία, τετρακίνητη έκδοσή του αποδίδει 435 ίππους.

Στην τιμή περιλαμβάνονται εγγύηση 8 χρόνια για την μπαταρίας υψηλής τάσης ή 200.000χιλιόμετρα και εγγύηση αυτοκινήτου 7 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα με 7ετώ δωρεάν οδική βοήθεια. Τέλος, η CHANGAN HELLAS, προσφέρει παράλληλα με την απόκτηση ενός από τα μοντέλα της, έτοιμη και ολοκληρωμένη πρόταση για την εγκατάσταση και τοποθέτηση οικιακού φορτιστή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ