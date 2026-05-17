Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, με συνολικά 25 χώρες να ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision 2026 και να παρουσιάζουν τα τραγούδια τους μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης -ανάμεσά τους και ο Akylas- έκλεψαν τις εντυπώσεις, με όλους πλέον να περιμένουν με αγωνία αν τα προγνωστικά θα επιβεβαιωθούν στον τελικό πίνακα βαθμολογίας.

Την ώρα που το κοινό ψήφιζε για να αναδείξει το αγαπημένο του τραγούδι, το Green Room μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή, με τους καλλιτέχνες να προσπαθούν να αποφορτιστούν από την πίεση και την αγωνία της βραδιάς.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων και ενώ η αγωνία των διαγωνιζομένων είχε χτυπήσει «κόκκινο», ο Akylas βρήκε τον τρόπο να «σπάσει» τον πάγο, κλέβοντας για ακόμη μία φορά την παράσταση με την εκρηκτική προσωπικότητα και την αμεσότητά του.

Οι παρουσιαστές της βραδιάς είχαν πάρει θέση στο Green Room και, παρότι η κάμερα ήταν στραμμένη πάνω τους, τα βλέμματα πολλών τηλεθεατών στράφηκαν στον Akyla, ο οποίος βρισκόταν στο βάθος και χόρευε ασταμάτητα.

O Akylas τράβηξε τα βλέμματα στο Green Room

Ο τραγουδιστής παρουσίασε μια… ευρεία γκάμα χορευτικών κινήσεων, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ τη διάθεσή του στον αέρα της μετάδοσης.

Ο Akylas εντυπωσίασε στον αποψινό μεγάλο τελικό, κάνοντας ολόκληρο το στάδιο να παραληρεί και να τραγουδά ρυθμικά το «Ferto».

Η συγκινητική αναφορά του Akyla στη μητέρα του / AP Images - Martin Meissner

Παράλληλα, κατάφερε να συγκινήσει το κοινό με τη συναισθηματική αναφορά στη μητέρα του, χαρίζοντας μία από τις πιο memorable εμφανίσεις της βραδιάς.