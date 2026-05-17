Τελικός Eurovision 2026: Ο ξέφρενος χορός του Akyla στο Green Room

«Έκλεψε» για άλλη μια φορά την παράσταση!

17.05.26 , 03:15 Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον τελικό της Eurovision 2026 συμμετείχαν 25 χώρες με τον Akylas να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί.
  • Ο Akylas εντυπωσίασε στο Green Room με τον ξέφρενο χορό του, αποφορτίζοντας την πίεση των διαγωνιζομένων.
  • Η παρουσία του Akylas κέρδισε την προσοχή των τηλεθεατών και σχολιάστηκε από τον Γιώργο Καπουτζίδη.
  • Η εμφάνιση του Akylas στο στάδιο προκάλεσε ενθουσιασμό, με το κοινό να τραγουδά ρυθμικά το «Ferto».
  • Ο Akylas συγκίνησε με αναφορά στη μητέρα του, προσφέροντας μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της βραδιάς.

Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, με συνολικά 25 χώρες να ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision 2026 και να παρουσιάζουν τα τραγούδια τους μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης -ανάμεσά τους και ο Akylas- έκλεψαν τις εντυπώσεις, με όλους πλέον να περιμένουν με αγωνία αν τα προγνωστικά θα επιβεβαιωθούν στον τελικό πίνακα βαθμολογίας.

Eurovision 2026 - Τελικός: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla

Την ώρα που το κοινό ψήφιζε για να αναδείξει το αγαπημένο του τραγούδι, το Green Room μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή, με τους καλλιτέχνες να προσπαθούν να αποφορτιστούν από την πίεση και την αγωνία της βραδιάς.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων και ενώ η αγωνία των διαγωνιζομένων είχε χτυπήσει «κόκκινο», ο Akylas βρήκε τον τρόπο να «σπάσει» τον πάγο, κλέβοντας για ακόμη μία φορά την παράσταση με την εκρηκτική προσωπικότητα και την αμεσότητά του.

Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla

Οι παρουσιαστές της βραδιάς είχαν πάρει θέση στο Green Room και, παρότι η κάμερα ήταν στραμμένη πάνω τους, τα βλέμματα πολλών τηλεθεατών στράφηκαν στον Akyla, ο οποίος βρισκόταν στο βάθος και χόρευε ασταμάτητα.

O Akylas τράβηξε τα βλέμματα στο Green Room

Ο τραγουδιστής παρουσίασε μια… ευρεία γκάμα χορευτικών κινήσεων, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ τη διάθεσή του στον αέρα της μετάδοσης.

Ο Akylas εντυπωσίασε στον αποψινό μεγάλο τελικό, κάνοντας ολόκληρο το στάδιο να παραληρεί και να τραγουδά ρυθμικά το «Ferto».

Η συγκινητική αναφορά του Akyla στη μητέρα του / AP Images - Martin Meissner

Παράλληλα, κατάφερε να συγκινήσει το κοινό με τη συναισθηματική αναφορά στη μητέρα του, χαρίζοντας μία από τις πιο memorable εμφανίσεις της βραδιάς.

 

