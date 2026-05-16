Οι τελευταίες πληροφορίες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026

Η Eurovision 2026 κορυφώνεται απόψε με τον μεγάλο τελικό να ξεκινά στις 22:00 ώρα Ελλάδας, ζωντανά από τη Βιέννη και την ΕΡΤ. Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά στον Akyla, ο οποίος θα εμφανιστεί 6ος στη σειρά περίπου μεταξύ 22:30 και 22:45, ενώ η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι JALLA θα διαγωνιστεί στην 21η θέση, λίγο πριν το μεγάλο φινάλε της βραδιάς.

Η Ευρώπη κινείται ήδη σε ρυθμούς Eurovision, με τη Βιέννη να έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες στο απόλυτο hotspot της pop κουλτούρας. Fans, αποστολές, δημοσιογράφοι και χιλιάδες επισκέπτες από όλον τον κόσμο έχουν κατακλύσει την αυστριακή πρωτεύουσα, λίγες ώρες πριν από το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό event της χρονιάς.

Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος με τον Akyla και το τραγούδι Ferto, μία από τις συμμετοχές που έχουν ξεχωρίσει έντονα τόσο στα social media όσο και στις στοιχηματικές εταιρείες, όπου η ελληνική αποστολή παραμένει σταθερά μέσα στην πρώτη τριάδα των προβλέψεων.

Το star.gr είναι στην καρδιά της Βιέννης και η Αθανασία Βογιάρη με την Αντωνία Παπαδοπούλου καταγράφουν λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν στην καρδιά της Eurovision.

Με ατμοσφαιρική σκηνική αισθητική, έντονο συναίσθημα και κινηματογραφικό performance, η ελληνική εμφάνιση θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις του φετινού διαγωνισμού.

Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος επενδύει φέτος σε ένα πιο ethnic-pop concept, με την Antigoni Buxton να καταφέρνει να ξεσηκώσει το κοινό ήδη από τον δεύτερο ημιτελικό. Το JALLA θεωρείται ένα από τα πιο «ρυθμικά» acts της φετινής διοργάνωσης και η σειρά εμφάνισης κοντά στο τέλος του τελικού μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα θετικά για την κυπριακή συμμετοχή.

Οι τελευταίες πρόβες και το κλίμα πριν τον τελικό

Οι δύο αποστολές ολοκλήρωσαν τις τελευταίες πρόβες τους μέσα σε εξαιρετικό κλίμα, με τις πρώτες αντιδράσεις από το press center και τους eurofans να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος απέσπασαν θετικά σχόλια για τη σκηνοθεσία, τα visuals και τη συνολική σκηνική παρουσία.

Παράλληλα, τα social media έχουν ήδη γεμίσει με αποσπάσματα από rehearsals, backstage στιγμές και προβλέψεις για τον νικητή της βραδιάς, με το hashtag της Eurovision να κυριαρχεί στις τάσεις σε πολλές χώρες.

Οι αλλαγές στο televoting

Η φετινή Eurovision φέρνει και σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους του τελικού, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εμφανίσεις.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει:

τηλεφωνικά,

μέσω SMS,

αλλά και μέσω της online πλατφόρμας esc.vote.

Κάθε χρήστης μπορεί να δώσει έως και 10 ψήφους, χωρίς ωστόσο να έχει δικαίωμα να ψηφίσει τη χώρα του.

Τα φαβορί της βραδιάς

Εκτός από την Ελλάδα, πολύ δυναμικά κινούνται στις προβλέψεις και άλλες χώρες, όπως η Australia με τη Delta Goodrem και το τραγούδι Eclipse, αλλά και η Φινλανδία, που θεωρείται επίσης ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη.

Όλα πλέον είναι έτοιμα για μια βραδιά γεμάτη μουσική, εντυπωσιακές εμφανίσεις, συγκίνηση και όπως κάθε χρόνο πολλές ανατροπές μέχρι και την τελευταία ψήφο.