Ν. Δένδιας: Οι αιχμές για «κυβερνητικό ιδρυματισμό»

Η ομιλία του Νίκου Δένδια κυριάρχησε στις συζητήσεις της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με στελέχη και βουλευτές να σχολιάζουν τόσο τις αιχμές όσο και τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο υπουργός Άμυνας.

Όπως μετέδωσε ο πολιτικός συντάκτης του Star, Γιώργος Ευγενίδης, πολλοί στο εσωτερικό της παράταξης εκτίμησαν ότι ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε ως ένας διακριτός εσωκομματικός πόλος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «ψυχή» και το «DNA» της Νέας Δημοκρατίας.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Άμυνας έκρουσε καμπανάκι τόσο για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης όσο και για τη φυσιογνωμία της παράταξης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κυβερνητικού μηχανισμού.

Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε χαρακτηριστικά για τον κίνδυνο «κυβερνητικού ιδρυματισμού», ενώ υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει στις «περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών». Παράλληλα, τόνισε πως πρέπει να ακούγονται περισσότερο τα στελέχη και οι βουλευτές της παράταξης.

Συνεργάτες του υπουργού ανέφεραν ότι μέσω της παρέμβασής του παρουσίασε ουσιαστικά μια «πολιτική πρόταση για το μοντέλο διακυβέρνησης της Ελλάδας το 2030».

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κατά πόσο θα απαντήσει στις αιχμές Δένδια ή θα επιχειρήσει να δώσει διαφορετικό πολιτικό στίγμα.

Παράλληλα, στα «πηγαδάκια» του συνεδρίου συζητήθηκαν έντονα και οι απουσίες κορυφαίων στελεχών της ΝΔ, με αρκετούς να μιλούν για ανάγκη συσπείρωσης και επιστροφής όλων των δυνάμεων της παράταξης.

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος σημείωσε ότι «τα πολιτικά διαζύγια δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη», αφήνοντας ανοιχτά μηνύματα προς όλες τις πλευρές.