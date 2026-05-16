Ν. Δένδιας: Οι αιχμές για «κυβερνητικό ιδρυματισμό»

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε για τον κίνδυνο «κυβερνητικού ιδρυματισμού» στην ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ.
  • Επισήμανε την ανάγκη να ακούγονται περισσότερο τα στελέχη και οι βουλευτές της παράταξης.
  • Δήλωσε ότι δεν πιστεύει στις «περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών».
  • Η παρέμβασή του θεωρήθηκε ως πολιτική πρόταση για το μοντέλο διακυβέρνησης της Ελλάδας το 2030.
  • Αναμένονται οι απαντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις αιχμές Δένδια.

Η ομιλία του Νίκου Δένδια κυριάρχησε στις συζητήσεις της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με στελέχη και βουλευτές να σχολιάζουν τόσο τις αιχμές όσο και τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο υπουργός Άμυνας.

Δένδιας - Συνέδριο ΝΔ: «Δεν είμαστε κόμμα μηχανισμών & μισθοφόρων εξουσίας»

Όπως μετέδωσε ο πολιτικός συντάκτης του Star, Γιώργος Ευγενίδης, πολλοί στο εσωτερικό της παράταξης εκτίμησαν ότι ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε ως ένας διακριτός εσωκομματικός πόλος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «ψυχή» και το «DNA» της Νέας Δημοκρατίας.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Άμυνας έκρουσε καμπανάκι τόσο για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης όσο και για τη φυσιογνωμία της παράταξης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κυβερνητικού μηχανισμού.

Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε χαρακτηριστικά για τον κίνδυνο «κυβερνητικού ιδρυματισμού», ενώ υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει στις «περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών». Παράλληλα, τόνισε πως πρέπει να ακούγονται περισσότερο τα στελέχη και οι βουλευτές της παράταξης.

Συνεργάτες του υπουργού ανέφεραν ότι μέσω της παρέμβασής του παρουσίασε ουσιαστικά μια «πολιτική πρόταση για το μοντέλο διακυβέρνησης της Ελλάδας το 2030».

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κατά πόσο θα απαντήσει στις αιχμές Δένδια ή θα επιχειρήσει να δώσει διαφορετικό πολιτικό στίγμα.

Παράλληλα, στα «πηγαδάκια» του συνεδρίου συζητήθηκαν έντονα και οι απουσίες κορυφαίων στελεχών της ΝΔ, με αρκετούς να μιλούν για ανάγκη συσπείρωσης και επιστροφής όλων των δυνάμεων της παράταξης.

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος σημείωσε ότι «τα πολιτικά διαζύγια δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη», αφήνοντας ανοιχτά μηνύματα προς όλες τις πλευρές.

