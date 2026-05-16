Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»

Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
Πηγή: (AP Photo/Luca Bruno)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Eurovision είναι ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα που συνδυάζει μουσική, πολιτική και πολιτιστική εικόνα, αλλά πολλές χώρες έχουν αποχωρήσει λόγω διαφωνιών και οικονομικών προβλημάτων.
  • Η Τουρκία αποχώρησε το 2013 λόγω διαφωνιών με το σύστημα ψηφοφορίας και πολιτισμικών διαφορών.
  • Η Ουγγαρία αποχώρησε το 2020, ερμηνεύοντας την απόφαση ως πολιτική δήλωση κατά της φιλοσοφίας της Eurovision.
  • Μικρότερες χώρες όπως η Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η Βόρεια Μακεδονία αποχώρησαν λόγω οικονομικών χρεών.
  • Η Eurovision παραμένει επιδραστική, αλλά οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τη συμμετοχή και την εικόνα του θεσμού.

Η Eurovision δεν είναι απλώς ένας μουσικός διαγωνισμός. Είναι ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα που εδώ και δεκαετίες ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τη μουσική, τη διαφορετικότητα, τη σκηνική υπερβολή και τις έντονες συγκινήσεις. Κάθε Μάιο, η Ευρώπη, και όχι μόνο,  κινείται στους ρυθμούς της Eurovision, με τον διαγωνισμό να εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα live τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως.

Πίσω όμως από τα φώτα, τα viral acts και τα πολυσυζητημένα δωδεκάρια, κρύβεται μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα. Γιατί η Eurovision δεν είναι μόνο μουσική. Είναι πολιτική, δημόσιες σχέσεις, πολιτιστική εικόνα, τηλεοπτικό προϊόν και πολλές φορές… πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές χώρες έχουν επιλέξει να αποχωρήσουν από τον θεσμό, κάποιες προσωρινά και άλλες επ’ αόριστον. Οι λόγοι διαφέρουν: οικονομικά προβλήματα, πολιτικές εντάσεις, διαφωνίες με τους κανονισμούς, χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, αλλά και ιδεολογικές συγκρούσεις γύρω από τις αξίες που προβάλλει σήμερα ο διαγωνισμός.

Για ορισμένες χώρες, η Eurovision θεωρήθηκε πλέον ένα υπερβολικά ακριβό project χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Για άλλες, το πρόβλημα ήταν βαθύτερο και αφορούσε τη φιλοσοφία του ίδιου του θεσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές κυβερνήσεις και κρατικές τηλεοράσεις έχουν εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τη δομή του διαγωνισμού, το σύστημα ψηφοφορίας ή ακόμη και για την πολιτισμική κατεύθυνση που έχει πάρει η Eurovision τα τελευταία χρόνια.

Η Τουρκία και η μεγάλη ρήξη με τη Eurovision

Μία από τις πιο ηχηρές αποχωρήσεις ήταν εκείνη της Τουρκίας. Η χώρα υπήρξε επί χρόνια από τις πιο ισχυρές παρουσίες του διαγωνισμού, με έντονη παρουσία και μεγάλες επιτυχίες, κορυφαία εκ των οποίων ήταν φυσικά η νίκη της Sertab Erener το 2003 με το Everyway That I Can.

Γιατί δε συμμετέχει η Τουρκία στη Eurovision;

Ωστόσο, το 2013 η τουρκική κρατική τηλεόραση TRT ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό, εκφράζοντας έντονες αντιδράσεις απέναντι στο σύστημα ψηφοφορίας και κυρίως στο καθεστώς των λεγόμενων «Big Five», δηλαδή της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες περνούν απευθείας στον τελικό.

Η TRT υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν προσφέρει ίσους όρους ανταγωνισμού, ενώ διαφώνησε και με την αυξημένη επιρροή των κριτικών επιτροπών στη βαθμολογία. Παρά τις επανειλημμένες φήμες περί επιστροφής, η Τουρκία παραμένει εκτός Eurovision εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, με τις πολιτισμικές και πολιτικές διαφορές της χώρας με τη σύγχρονη εικόνα του διαγωνισμού να θεωρούνται πλέον καθοριστικές.

Ουγγαρία: Όταν η πολιτική συνάντησε τη Eurovision

Αντίστοιχα έντονη συζήτηση προκάλεσε και η αποχώρηση της Ουγγαρίας το 2020. Αν και δεν υπήρξε επίσημη εξήγηση, διεθνή μέσα συνέδεσαν την απόφαση με τη στάση της κυβέρνησης του Viktor Orbán απέναντι στη φιλοσοφία της Eurovision.

Ο διαγωνισμός έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια με τη διαφορετικότητα, την LGBTQ+ κοινότητα και τη συμπερίληψη στοιχεία που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν συμβάδιζαν με την πιο συντηρητική πολιτική ατζέντα της ουγγρικής κυβέρνησης. Έτσι, η αποχώρηση ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια έμμεση πολιτική δήλωση.

Οι χώρες που «λύγισαν» οικονομικά

Για αρκετά μικρότερα κράτη, το βασικό πρόβλημα ήταν καθαρά οικονομικό. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη παρά τις επιτυχημένες συμμετοχές της στο παρελθόν, αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω σοβαρών χρεών της κρατικής τηλεόρασης προς την EBU. Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία επικαλέστηκε δημοσιονομικές περικοπές και αδυναμία κάλυψης του κόστους συμμετοχής.

Το ίδιο συνέβη και με τη Σλοβακία, αλλά και την Ανδόρα, χώρες που έκριναν ότι η Eurovision απαιτεί τεράστιες επενδύσεις χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα ή ουσιαστικό όφελος σε τηλεθέαση και διεθνή προβολή.

Το Μονακό και η χαμένη λάμψη

Το Μονακό υπήρξε κάποτε μία από τις πιο ιστορικές χώρες του διαγωνισμού, με νίκη ήδη από το 1971. Παρ’ όλα αυτά, η επιστροφή του τη δεκαετία του 2000 δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς οι συνεχόμενοι αποκλεισμοί και η περιορισμένη απήχηση στο κοινό οδήγησαν ξανά στην αποχώρηση.

Eurovision και γεωπολιτική: Ο διαγωνισμός που δεν μένει ποτέ έξω από την επικαιρότητα

Τα τελευταία χρόνια, η Eurovision βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο διεθνών πολιτικών εξελίξεων. Ο αποκλεισμός της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 απέδειξε πως ο διαγωνισμός δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από την παγκόσμια πραγματικότητα.

Eurovision 2026 -Ισραήλ: Ο Noam Bettan τραγούδησε εν μέσω αποδοκιμασιών

Παράλληλα, η συμμετοχή του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, πολιτικές πιέσεις και μεγάλες συζητήσεις εντός και εκτός Eurovision. Fans, καλλιτέχνες και ακόμη και κρατικοί φορείς έχουν εκφράσει δημόσια τη διαφωνία τους, δημιουργώντας ένα κλίμα διχασμού γύρω από τον θεσμό.

 

Μια σκηνή που ενώνει, αλλά και διχάζει

Παρά τις αποχωρήσεις, η Eurovision εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά pop culture γεγονότα στον κόσμο. Για κάποιους είναι μια γιορτή μουσικής και ελευθερίας. Για άλλους, ένας θεσμός που πλέον κουβαλά πολιτικό και κοινωνικό βάρος μεγαλύτερο από ποτέ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Eurovision συνεχίζει να προκαλεί πάθος, αντιδράσεις και ατελείωτες συζητήσεις αποδεικνύοντας ότι πίσω από κάθε τραγούδι, κρύβεται πολλές φορές μια ολόκληρη πολιτική και πολιτισμική ιστορία.

