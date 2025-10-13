Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα

Κοσμος
Σλοβακία: Μετωπική Σύγκρουση Τρένων - 20 Τραυματίες
Στη Σλοβακία σημειώθηκε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα τη Δευτέρα 13/10, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή Ροζνάβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραυματίες. 

Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στον Πειραιά - 30 τραυματίες

Τα δύο τρένα express, R913 και R914, συγκρούστηκαν μπροστά από σιδηροδρομική σήραγγα μετωπικά. Μετέφεραν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μεγάλο αριθμό επιβατών εκ των οποίων τουλάχιστον 20 έχουν τραυματιστεί. Μεταξύ των τραυματιών είναι και παιδιά. 

Πάτρα: Σύγκρουση προαστιακού με αυτοκίνητο - Eγκλωβίστηκε ο οδηγός

«Δύο εξπρές τρένα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν κοντά σε χωριό στην περιοχή Ροζνάβα. Πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος», αναφέρεται σε ανακοίνωση για το ατύχημα. 

