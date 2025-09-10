Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στον Πειραιά - 30 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10/9, κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το τροχαίο συνέβη στην οδό Μικράς Ασίας, λίγο πριν την έξοδο προς Γρηγορίου Λαμπράκη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 30 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ στο σημείο έχουν ήδη φτάσει διασώστες του ΕΚΑΒ.
Μεταφέρονται στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο. 7 από αυτούς είναι λίγο πιο σοβαρά.
Αυτές είναι γραμμές λεωφορείων, μετρό, τραμ με 24ωρη λειτουργία
Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση για να κατεβάσει επιβάτες και πάνω του προσέκρουσε το τραμ.
Τροχαίο στον Πειραιά: Η ανακοίνωση της ΟΣΥ
«Σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ».Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.