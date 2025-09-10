Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στον Πειραιά - 30 τραυματίες

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR για το τροχαίο στον Πειραιά (10/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10/9, κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ.

Τροχαίο στον Πειραιά

Αναστάτωση στο σημείο του τροχαίου / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το τροχαίο συνέβη στην οδό Μικράς Ασίας, λίγο πριν την έξοδο προς Γρηγορίου Λαμπράκη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 30 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ στο σημείο έχουν ήδη φτάσει διασώστες του ΕΚΑΒ.

Μεταφέρονται στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο. 7 από αυτούς είναι λίγο πιο σοβαρά. 

Αυτές είναι γραμμές λεωφορείων, μετρό, τραμ με 24ωρη λειτουργία

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση για να κατεβάσει επιβάτες και πάνω του προσέκρουσε το τραμ.

Αναστάτωση στο σημείο του τροχαίου

30 οι τραυματίες από τη σύγκρουση / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Τροχαίο στον Πειραιά: Η ανακοίνωση της ΟΣΥ 

«Σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ». 

