Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στον Πειραιά - 30 τραυματίες

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR για το τροχαίο στον Πειραιά (10/9/2025)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10/9, κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ.

Αναστάτωση στο σημείο του τροχαίου / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το τροχαίο συνέβη στην οδό Μικράς Ασίας, λίγο πριν την έξοδο προς Γρηγορίου Λαμπράκη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 30 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ στο σημείο έχουν ήδη φτάσει διασώστες του ΕΚΑΒ.

Μεταφέρονται στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο. 7 από αυτούς είναι λίγο πιο σοβαρά.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση για να κατεβάσει επιβάτες και πάνω του προσέκρουσε το τραμ.

30 οι τραυματίες από τη σύγκρουση / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Τροχαίο στον Πειραιά: Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

«Σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ».