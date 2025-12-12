Ηλίας Βαλάσης: «Όταν την είδα στο πάτωμα τα έβαλα με τον Θεό»

Η εξομολόγηση για το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη σύζυγό του

Δείτε τη συνέντευξη του Ηλία Βαλάση στη «Super Κατερίνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον Ηλία Βαλάση φιλοξένησε το πρωί της Παρασκευής (12/12) η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του «Super Κατερίνα», με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». 

Ο ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά του, τη βαθιά πίστη στον Χριστό και το σοβαρό τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή

Ηλίας Βαλάσης: Όσα είπε για τη διεθνή πορεία της ταινίας Υπάρχω

Αρχικά, αποκάλυψε ότι η τελευταία εγκυμοσύνη της συζύγου του ήταν ιδιαίτερα απαιτητική: «Η τελευταία εγκυμοσύνη της γυναίκας μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πέρασε πολύ δύσκολα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και εγώ και οι δύο μου γιοι ήμασταν όλη μέρα μουγκοί, σαν να μην υπάρχουμε. Λέγαμε σε όλα ναι. Ήταν ψυχολογικό, ήταν σαν τρελή».

Ηλίας Βαλάσης: «Έχω σοβαρή εξάρτηση από τον Χριστό»

Ηλίας Βαλάσης: Η εξομολόγηση στη «Super Κατερίνα» για το τροχαίο που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Βαλάσης στάθηκε στη δραματική στιγμή του τροχαίου ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη μαζί με τη σύζυγό του και το οποίο παραλίγο να τους κοστίσει τη ζωή: «Στο ατύχημα εγώ νόμιζα ότι θα πεθάνω. Τότε ήμασταν μαζί, αλλά εκείνη την ημέρα είπαμε “χωρίζουμε”. Ήμασταν με το μηχανάκι και εγώ έσπασα 16 πλευρά. Είχαμε μετωπική σύγκρουση. Όταν την είδα στο πάτωμα, είπα ότι αν δεν ζήσει θα αυτοκτονήσω. Σκεφτόμουν τρελά πράγματα. Τα έβαλα με τον Θεό. Ήταν 16 μέτρα πιο πέρα από εμένα. Όταν την πλησίασα, σηκώθηκε, τινάχτηκε και μου είπε “είσαι καλά;”. Όταν το άκουσα αυτό, είπα “θα την παντρευτώ και θα κάνουμε παιδιά”. Ήθελε ο Θεός να με χαστουκίσει άσχημα για να συνειδητοποιήσω αυτό που έχω», σημείωσε ο ίδιος στην πρωινή εκπομπή του Alpha. 

Ο Ηλίας Βαλάσης με τη σύζυγό του, Δώρα / NDP Photo Agency

Ο Ηλίας Βαλάσης με τη σύζυγό του, Δώρα / NDP Photo Agency 

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor το 2003. Ο ίδιος έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις για την εμπειρία του στο παιχνίδι και το πώς αυτή επηρέασε τη ζωή του, καθώς είχε αποκαλύψει ότι έχασε θέση στο Πολεμικό Ναυτικό μετά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι.

Στην προσωπική του ζωή, ο Ηλίας Βαλάσης έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, γι’ αυτό και οι δημόσιες εμφανίσεις με τη σύζυγό του είναι ελάχιστες. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, δύο γιους και μια κόρη.

 

