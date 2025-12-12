Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η εκδρομή μαθητών από σχολείο της Αθήνας στα Χανιά της Κρήτης, καθώς 12 μαθητές διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου με συμπτώματα δύσπνοιας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του zarpanews.gr, το μεσημέρι της Πέμπτης, αρκετά από τα παιδιά, ενώ βρίσκονταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας.

Δώδεκα από τα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και χορήγηση μάσκας.

Οι μαθητές παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις έξι και μισή το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, η δύσπνοια που παρουσίασαν φέρεται να οφείλεται στην εισπνοή αερίου από αμπούλες βρώμας.