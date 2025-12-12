Light: Ευρωπαϊκές συνεργασίες & feat. με Mad Clip στο Capo dei Capi Delux

O Light επτά μήνες μετά την κυκλοφορία του “Capo dei Capi”, που κατέκτησε τα global charts του Spotify με την κυκλοφορία του, επιστρέφει με τη deluxe εκδοχή του album του και παρουσιάζει 8 νέα tracks. Ο δίσκος του, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Capital Music, περιλαμβάνει εκρηκτικές συνεργασίες, και μουσικές συμπράξεις που χαρακτηρίζονται εύκολα εμβληματικές.

Τα δύο από τα 8 νέα τραγούδια του album είναι ήδη καρφιτσωμένα στο Top 50 Greece του Spotify. “Ghostbusters” με Noizy και “Bro x3” με Daima και Arab έχουν γίνει τα απόλυτα hits, ενώ ο ράπερ πρωταγωνιστεί στη λίστα New Music Friday του Spotify!

Το “Capo dei Capi deluxe” αποτελεί ένα τεράστιο πρότζεκτ με ευρωπαϊκές συνεργασίες και tracks που το κοινό ανυπομονούσε να ακούσει, όπως το Rambo σε feat. με τον Destiny. O Light είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο δυνατά ονόματα στο rap game και αποδεικνύει ξανά τη δυναμική του με feats. με τον Ρουμάνο Ian, τον La F από τη Γαλλία, τον Elai από την Αλβανία.

To album αυτό περιλαμβάνει όμως και ένα ακόμα εμβληματικό feat. Ο Light παρουσιάζει το “Fidia” όπου ενώνει τη φωνή του με τον Mad Clip! Το “Capo dei Capi deluxe” είναι εδώ λοιπόν. Rap και street ήχος σε ένα ακαταμάχητο πρότζεκτ και τον Light σε μια από τις πλέον δημιουργικές περιόδους. Να θυμίσουμε πως στο album υπάρχει feat με τον ΛΕΞ, και με τους RACK, Thug Slime, αλλά και τους Mel & Block 93!

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://light.lnk.to/CAPODEICAPI_Deluxe

Η ανάρτησή του: https://www.instagram.com/nerogreco/p/DSC5X4fiE_n/?hl=el&img_index=1