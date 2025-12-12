Light: Ευρωπαϊκές συνεργασίες & feat. με Mad Clip στο Capo dei Capi Delux

Το “Capo dei Capi deluxe” είναι εδώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 19:01 Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
12.12.25 , 18:48 DS N°4: Διαθέσιμο στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
12.12.25 , 18:41 Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
12.12.25 , 18:22 Χολαργός: Προφυλακίζονται οι δύο συλληφθέντες για το μαχαίρωμα στον 14χρονο
12.12.25 , 18:20 Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»
12.12.25 , 17:51 Cash or Trash: Ποιος αγοραστής θα κρατήσει το τιμόνι αυτής της δημοπρασίας;
12.12.25 , 17:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη
12.12.25 , 17:48 SEAT & CUPRA: Το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών
12.12.25 , 17:39 Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ
12.12.25 , 17:29 Light: Ευρωπαϊκές συνεργασίες & feat. με Mad Clip στο Capo dei Capi Delux
12.12.25 , 17:15 Δένδιας: Παρακολούθησε βολή τορπίλης νέου τύπου από υποβρύχιο
12.12.25 , 16:44 Athens Santa Run: Πότε θα γεμίσει με Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας!
12.12.25 , 16:33 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
12.12.25 , 16:22 Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες
12.12.25 , 16:00 Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Light: Ευρωπαϊκές συνεργασίες & feat. με Mad Clip
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Light επτά μήνες μετά την κυκλοφορία του “Capo dei Capi”, που κατέκτησε τα global charts του Spotify με την κυκλοφορία του, επιστρέφει με τη deluxe εκδοχή του album του και παρουσιάζει 8 νέα tracks. Ο δίσκος του, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Capital Music, περιλαμβάνει εκρηκτικές συνεργασίες, και μουσικές συμπράξεις που χαρακτηρίζονται εύκολα εμβληματικές.

Τα δύο από τα 8 νέα τραγούδια του album είναι ήδη καρφιτσωμένα στο Top 50 Greece του Spotify. “Ghostbusters” με Noizy και “Bro x3” με Daima και Arab έχουν γίνει τα απόλυτα hits, ενώ ο ράπερ πρωταγωνιστεί στη λίστα New Music Friday του Spotify!

λιγητ

Το “Capo dei Capi deluxe” αποτελεί ένα τεράστιο πρότζεκτ με ευρωπαϊκές συνεργασίες και tracks που το κοινό ανυπομονούσε να ακούσει, όπως το Rambo  σε feat. με τον Destiny. O Light είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο δυνατά ονόματα στο rap game και αποδεικνύει ξανά τη δυναμική του με feats. με τον Ρουμάνο Ian, τον La F από τη Γαλλία, τον Elai από την Αλβανία.

To album αυτό περιλαμβάνει όμως και ένα ακόμα εμβληματικό feat. Ο Light παρουσιάζει το “Fidia”  όπου ενώνει τη φωνή του με τον Mad Clip! Το “Capo dei Capi deluxe” είναι εδώ λοιπόν. Rap και street ήχος σε ένα ακαταμάχητο πρότζεκτ και τον Light σε μια από τις πλέον δημιουργικές περιόδους. Να θυμίσουμε πως στο album υπάρχει feat με τον ΛΕΞ, και με τους RACK, Thug Slime, αλλά και τους Mel & Block 93!

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://light.lnk.to/CAPODEICAPI_Deluxe

Η ανάρτησή του: https://www.instagram.com/nerogreco/p/DSC5X4fiE_n/?hl=el&img_index=1

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
LIGHT
 |
MAD CLIP
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top