Χολαργός: Προφυλακίζονται οι δύο συλληφθέντες για το μαχαίρωμα στον 14χρονο

Οι δράστες φέρεται να έστησαν καρτέρι στον 14χρονο με «δόλωμα» μια κοπέλα

12.12.25 , 18:22
Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες του οι δύο νεαροί - ένας 17χρονος κι ένας 19χρονος- που κατηγορούνται ότι μαχαίρωσαν έναν 14χρονο στον Χολαργό. 

Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου

Οι δύο δράστες σύμφωνα με την κατηγορία, είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με «δόλωμα» μια κοπέλα. Του είχαν κλείσει ραντεβού μέσω social media και όταν εκείνος εμφανίστηκε στο σημείο του επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν. 

Ο ανήλικος κατηγορούμενος αρχικά είχε παραδεχθεί την πράξη του σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως στη απολογία του έκανε στροφή 180 μοιρών και υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

Επίθεση με μαχαιριές σε 14χρονο στον Χολαργό - «Μου την είχαν στημένη»

Ο ενήλικας, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο, ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα.

Και οι δύο κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

 

